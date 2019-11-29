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      Військові збиватимуть дрони російських окупантів з Криму

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      Безпілотник / Ілюстративне фото

      Йдеться про російські безпілотники, які залітатимуть у повітряний простір України з боку анексованого Криму. Їх українські військові мають намір збивати зенітно-ракетними комплексами Бук-М1.

      Річ у тім, що ворожі дрони несуть неабияку небезпеку для української армії. Були випадки, коли вони збивали вертольоти армійської авіації Мі-24. Про це у коментарі "Крим.Реалії" розповів прессекретар командування повітряних сил Юрій Ігнат.

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      Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то досить стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо йдеться про серйозні БПЛА типу "Орлан" або "Форпост", тоді вже застосовуються зенітні ракети,
      – зауважив він.

      Так, за слова Ігната, Бук-М1 часто застосовували до цих безпілотників, тому що була істотна загроза українським військам.

      Як стверджують українські військові, дрони саме цих марок дислокуються на авіабазах в окупованому Криму. Зокрема, багато своєї військової техніки країна-агресор розміщує на аеродромі "Бельбек".

      Для чого Росія використовує аеродром "Бельбек" в окупованому Криму?До анексії Криму Росією у 2014 році на аеродромі "Бельбек" розташовувалась 204-та бригада тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Також здійснювались і пасажирські перевезення.

      Після того, як Росія захопила Крим, то використовувала "Бельбек" виключно для обслуговування потреб військово-повітряних сил РФ. Тобто цивільні рейси вже не здійснювались. Натомість, на базі аеродрому розташувались два авіаційні полки ВПС РФ.

      У квітні 2018-ого Росія повідомила, що збирається будувати додаткову смугу на аеродромі нібито для "цивільних потреб". Проте у МінТОТ переконані, що додаткову смугу використовуватимуть для зберігання авіаційного озброєння окупанта.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Збройні сили України Анексія Криму Новини Криму авіація
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