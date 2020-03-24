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      Военные Ирана за двое суток построят больницу на 2 тысячи коек

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      Заместитель командующего иранской армией в понедельник приказал построить специальную больницу для лечения коронавируса. Возвести здание должны в течение следующих двух дней.

      Возвести больницу планируют в столице Ирана Тегеране. Об этом заявил контр-адмирал Хабиболла Сайяри, пишет иранское информационное агентство Fars.

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      Поручил контр-адмирал это строительство командующему сухопутных войск иранской армии бригадному генералу Киумарсу Хейдару. По словам контр-адмирала Сайяри, способность реализовать эту тяжелую миссию продемонстрирует подготовку страны к защите от биологической атаки.

      Ситуация с коронавирусом в Иране одна из худших в мире. Сейчас Иран занимает шестое место по количеству инфицированных: на 23 марта это 23 тысячи больных. Умерли 1 812 человек.

      Смертність від коронавірусу
      Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала

       

      Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      23 марта
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 Иран
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