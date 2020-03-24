Военные Ирана за двое суток построят больницу на 2 тысячи коек
Заместитель командующего иранской армией в понедельник приказал построить специальную больницу для лечения коронавируса. Возвести здание должны в течение следующих двух дней.
Возвести больницу планируют в столице Ирана Тегеране. Об этом заявил контр-адмирал Хабиболла Сайяри, пишет иранское информационное агентство Fars.
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Поручил контр-адмирал это строительство командующему сухопутных войск иранской армии бригадному генералу Киумарсу Хейдару. По словам контр-адмирала Сайяри, способность реализовать эту тяжелую миссию продемонстрирует подготовку страны к защите от биологической атаки.
Ситуация с коронавирусом в Иране одна из худших в мире. Сейчас Иран занимает шестое место по количеству инфицированных: на 23 марта это 23 тысячи больных. Умерли 1 812 человек.
Смертность от коронавируса / инфографика 24 канала
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