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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Військові Ірану за дві доби збудують лікарню на 2 тисячі ліжок

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      Військові Ірану збудують лікарню на 2 тисячі ліжок за дві доби / GettyImages

      Заступник командувача іранською армією в понеділок наказав побудувати спеціальну лікарню для лікування коронавірусу. Звести будівлю мають протягом наступних двох днів.

      Звести лікарню планують у столиці Ірану Тегерані. Про це заявив контр-адмірал Хабіболла Сайярі, пише іранська інформаційна агенція Fars.

      Дивіться також В Ірані 200 людей померли від алкоголю, "лікуючись" так від коронавірусу

      Доручив контр-адмірал це будівництво  командувачу сухопутних військ іранської армії бригадному генералу Кіумарсу Хейдару. За словами контр-адмірала Сайярі, здатність реалізувати цю тяжку місію продемонструє підготовку країни до захисту від біологічної атаки. 

      Ситуація з коронавірусом в Ірані одна з найгірших у світі. Наразі Іран посідає шосте місте за кількістю інфікованих: на 23 березня це 23 тисячі хворих. Померли 1 812 людей.

      Смертність від коронавірусу
      Смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

       

      Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки
      23 березня
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Іран Новини політики
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