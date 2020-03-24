Військові Ірану за дві доби збудують лікарню на 2 тисячі ліжок
Заступник командувача іранською армією в понеділок наказав побудувати спеціальну лікарню для лікування коронавірусу. Звести будівлю мають протягом наступних двох днів.
Звести лікарню планують у столиці Ірану Тегерані. Про це заявив контр-адмірал Хабіболла Сайярі, пише іранська інформаційна агенція Fars.
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Доручив контр-адмірал це будівництво командувачу сухопутних військ іранської армії бригадному генералу Кіумарсу Хейдару. За словами контр-адмірала Сайярі, здатність реалізувати цю тяжку місію продемонструє підготовку країни до захисту від біологічної атаки.
Ситуація з коронавірусом в Ірані одна з найгірших у світі. Наразі Іран посідає шосте місте за кількістю інфікованих: на 23 березня це 23 тисячі хворих. Померли 1 812 людей.
Смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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