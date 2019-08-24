Военные мощно поздравили украинцев с Днем Независимости: впечатляющее видео

Военнослужащие, несущие службу на Востоке нашего государства записали поздравления для граждан Украины с Днем государственного флага и Днем Независимости Украины.

Офицеры, солдаты и сержанты 44-й отдельной артиллерийской бригады прочитали стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину". Читайте также: Парашютисты из 12 стран создали в небе фигуру трезубца: зрелищное видео На боевой технике подняли трехметровый сине-желтый флаг. Командир тернопольских артиллеристов в видео подчеркнул, что только в единстве нам удастся утвердить украинскую независимость. Видеопоздравления военных с Днем Независимости: