Военные мощно поздравили украинцев с Днем Независимости: впечатляющее видео
Военнослужащие, несущие службу на Востоке нашего государства записали поздравления для граждан Украины с Днем государственного флага и Днем Независимости Украины.
Офицеры, солдаты и сержанты 44-й отдельной артиллерийской бригады прочитали стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину".
Читайте также: Парашютисты из 12 стран создали в небе фигуру трезубца: зрелищное видео
На боевой технике подняли трехметровый сине-желтый флаг. Командир тернопольских артиллеристов в видео подчеркнул, что только в единстве нам удастся утвердить украинскую независимость.
Видеопоздравления военных с Днем Независимости:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии