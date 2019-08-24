Військові потужно привітали українців з Днем Незалежності: вражаюче відео

Військовослужбовці, які несуть службу на Сході нашої держави записали привітання для громадян України з Днем державного прапора та Днем Незалежності України.

Офіцери, солдати та сержанти 44-ї окремої артилерійської бригади прочитали вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну". Читайте також: Парашутисти з 12 країн створили у небі фігуру тризуба: видовищне відео На бойовій техніці підняли триметровий синьо-жовтий прапор. Командир Тернопільських артилеристів у відео наголосив, що лише в єдності нам вдасться утвердити українську незалежність. Відеопривітання військових із Днем Незалежності: