Военные представили авторские книги о войне на Книжном форуме

На Книжном форуме во Львове нашлось место и современной литературе о войне. Ее привези военные, волонтеры и переселенцы, которые на себе ощутили ад войны, плен и были ранены.

Во Львове продают литературу от воинов, которые описывают свои чувства и переживания от событий российско-украинской войны. Каждая книга – отдельная история.

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► Андрей Бессараб – "Мы не имеем права не быть сильными"

Украинский боец ​​Андрей Бессараб провел в плену один год, семь месяцев и восемь дней. Туда он попал за две недели до демобилизации. В неволе начал писать – на смятых грязных листах вырисовывались стихотворные строки.

Стихи, которые есть в книге – это мысли и чувства, которые удалось зарифмовать. И более того, привезти домой и выдать книгой,

– сказал участник русско-украинской войны и автор Андрей Бессараб.



Книга Андрея Бессараба "Мы не имеем права не быть сильными"

"Мы не имеем права не быть сильными" – именно так называется сборник стихов Андрея. Там не только рифмованные строки, но и разговор с другом, а еще – самодельный календарь из дней, которые мужчина прожил в плену.



Книга "Мы не имеем права не быть сильными"

Сам Андрей отметил, что знает почти все свои стихи на память, но вслух их никогда не читает.

Мне, может, немножко трудно становится. Всегда на презентациях прошу кого-то из своих знакомых, друзей прочитать эти стихи,

– пояснил автор.

► Александр Терещенко – "Жизнь после 16:30"

Киборг Александр Терещенко войну не только видел, но и почувствовал сполна. В октябре 2014 года, при обороне Донецкого аэропорта, в последний день ротации, на его позицию боевики бросили гранату. Инстинктивно он схватил ее и пытался выбросить. Не хватило нескольких секунд: устройство взорвалось прямо в его руках.

Киборг спас своих собратьев, но потерял кисть левой и правую руку, получил тяжелое ранение правого глаза. И уже после лечения начал писать воспоминания о войне в интернете.



Киборг Александр Терещенко

Это именно те цифры, которые написал врач моей кровью, когда накладывал на меня жгуты. Для того, чтобы знать, когда их снимать. И вот книга именно о том, как я живу после тех 16:30. Она написана без патетики, крови и сожаления. Я не хочу, чтобы меня жалели и покупали книгу из жалости,

– сообщил автор книги "16:30" Александр Терещенко.

Ветеранская палатка путешествует уже по третьему городу. Сначала был Киев, тогда Днепр, теперь Львов. Здесь можно пообщаться с авторами и волонтерами, приобрести их книгу, напомнить себе: живем во время войны.



Книга Александра Терещенко

Шестой год идет война, но люди не очень хотят слышать дальше об этом. Мы каждый месяц имеем 10, 15 потерь,

– отметил киборг.

Ветпалатка в центре Львова будет действовать до конца Книжного форума.