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      Военные провели зрелищные учения в зоне проведения ООС: видео

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      Военные ООС провели тренировку
      Военные ООС провели тренировку / Скриншот из видео

      В зоне проведения ООС военные провели учения поисково-спасательных подразделений. В них были привлечены и авиация, и наземные группы спасения.

      Бойцы отработали способы спасения авиационных экипажей в случае возникновения аварийного инцидента. Тренировка состоялась на одном из аэродромов в зоне проведения ООС.

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      Мы провели тренировку по спасению экипажей в нештатных ситуациях вместе с аварийно-спасательной командой группы обеспечения полетов. Так был сымитирован отказ гидравлической системы вертолета, его покидание парашютистом. Далее к тренировке приступила группа спасения: они провели мероприятия по первой медицинской помощи, подготовке места для посадки авиации,
      – рассказал один из военнослужащих ВСУ.

      Такие тренировки провели из-за постоянного роста интенсивности полетов авиации в районе проведения ООС. В силу специфики задач, которые военные там выполняют, растет и уровень опасности, поэтому большое внимание уделяют подготовке поисково-спасательных сил.

      Военные ООС провели тренировку: видео

      Отметим, что в Украине участились случаи, когда военная авиация попадает в аварийные ситуации. Так, к примеру, в Чугуеве, что на Харьковщине, 28 марта аварийно сел вертолет Ми-2. У него отказало рулевое управление. К счастью, экипаж самолета не пострадал.

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      Теги: Новости Украины авиация Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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