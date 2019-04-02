Военные провели зрелищные учения в зоне проведения ООС: видео

В зоне проведения ООС военные провели учения поисково-спасательных подразделений. В них были привлечены и авиация, и наземные группы спасения.

Бойцы отработали способы спасения авиационных экипажей в случае возникновения аварийного инцидента. Тренировка состоялась на одном из аэродромов в зоне проведения ООС.

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Мы провели тренировку по спасению экипажей в нештатных ситуациях вместе с аварийно-спасательной командой группы обеспечения полетов. Так был сымитирован отказ гидравлической системы вертолета, его покидание парашютистом. Далее к тренировке приступила группа спасения: они провели мероприятия по первой медицинской помощи, подготовке места для посадки авиации,

– рассказал один из военнослужащих ВСУ.

Такие тренировки провели из-за постоянного роста интенсивности полетов авиации в районе проведения ООС. В силу специфики задач, которые военные там выполняют, растет и уровень опасности, поэтому большое внимание уделяют подготовке поисково-спасательных сил.

Военные ООС провели тренировку: видео

Отметим, что в Украине участились случаи, когда военная авиация попадает в аварийные ситуации. Так, к примеру, в Чугуеве, что на Харьковщине, 28 марта аварийно сел вертолет Ми-2. У него отказало рулевое управление. К счастью, экипаж самолета не пострадал.