Французский изобретатель Луи Рено, который был основателем компании, имел коллаборацию с нацистами. Именно из-за сотрудничества его жизнь трагически оборвалась.

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История бренда началась с войной

В сентябре 1914 года Париж был на грани завоевания. На реке Марна находились немецкие войска всего за 40 километров до французской столицы. Они успешно реализовывали так называемый план Шлиффена – проект развертывания армии кайзера в начале Первой мировой войны.

Основная часть немецких сил молниеносно пересекла Бельгию и Люксембург и готовилась ударить по Парижу. Однако 5 сентября 1914 года англо-французские войска начали контратаку, которая войдет в историю как Первая битва на Марне.

Она должна была решить, удастся ли немцам одержать быструю победу на Западном фронте. Не последнюю роль в этом противостоянии сыграли именно парижские такси.

Когда немцы прорвали фронт, с помощью такси перебросили целую дивизию как раз на уязвимый кусок фронта. Это решило судьбу Парижа,

– отметил военный историк Андрей Швачко.

Для перевозки войск использовали 1100 такси, большинство из которых были марки Renault. Авто сделали по 2 рейса. В направлении фронта везли по 5 солдат в одной машине, обратно забирали раненых.

Англо-французские войска выиграли первую битву на Марне, разбив ожидания Вильгельма II на молниеносную победу над Францией. За Renault же закрепилось прозвище "марнское такси".

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Луи Рено – автоизобретатель с детства

"Отцом" знаменитых французских автомобилей был вундеркинд, одержимый любовью к машинам, Луи Рено. Родился он в 1877 году в зажиточной многодетной семье. С детства целыми днями копался в различных механизмах. Родни Луи чувствовал себя счастливым лишь тогда, когда его руки заляпаны смазкой.

Заметьте! В 21-летнем возрасте Рено создал первое собственное авто, которое назвал "Вуатюретт". Оно мчалось по улицам с невероятной по тому времени скоростью – 50 километров в час. Кроме того, машина могла быстро подняться на Монмартр по дороге, которая имела уклон 13 градусов.



Луи Рено был одним из основателей бренда / Фото Academic

Компания братьев

После такой яркой презентации основатель получил заказ на 12 машин. Понял, что собственное увлечение можно превратить в очень прибыльное дело. Уже впоследствии он объединил усилия с братьями Марселем и Фернаном и зарегистрировал компанию, которую назвал Renault Freres – "Братья Рено".

В основе логотипов были инициалы 3 владельцев. Основное, что их фамилия Рено. Оно считывалось там дважды. Это был первый их логотип, и они к нему приложились сами. Орест Загорский Аккаунт-директор в VTMN Agency

Дела сразу пошли вверх. Уже за первые пол года предприятие выпустило 80 машин. Луи сосредоточился на производстве и инновациях. Марсель и Фернан работали над продвижением автомобилей. Для популяризации своих машин они участвовали в многочисленных гонках. Это действительно повышало продажи.

Обратите внимание! В 1903 году гонка Париж – Мадрид для семьи Рено завершилась трагедией. Марсель не вписался в поворот, серьезно травмировался и через 2 дня умер.

С тех пор Луи перестал лично участвовать в гонках. Однако пилоты его компании продолжали соревноваться. В 1906 году венгр Ференс Сис выиграл гранпри Франции за рулем Renault AK.

Спортивное авто стало красоваться на их логотипе,

– заметил директор VTMN Agency.

Через 5 лет, жалуясь на проблемы со здоровьем, Фернан Рено ушел в отставку. Так что руководить делом остался только Луи. Позже началась Первая мировая война. К тому времени на предприятии Рено наладили также выпуск автобусов и грузовиков. К слову, этот транспорт бизнесмен передал на нужды французской армии.



Братья Рено основали собственную компанию / Фото Academic

Уникальный танк от Рено

Компания Луи также начала производить артиллерийские снаряды. Как известно, любые масштабные конфликты – это очень благоприятная среда для военной промышленности. Первая мировая стала войной новых технологий, которыми люди уничтожали друг друга. На военных действиях появились:

пулеметы;

ядовитые газы;

танки.

Некоторые разработчики шли по разным путям. Англичане делали танки, где гусеницы вокруг всего корпуса. У немцев был танк с большим экипажем. Однако он перемещался по местности очень медленно. Андрей Швачко Военный историк

На предприятии Рено в 1916 году разработали конструкцию танка, которую используют до сих пор. Историк отметил, что впереди находится рулевой танка. Внутри расположено боевое отделение. Позади же есть моторный отсек.



Разработка танка стала самой революционной и влиятельной / Фото Wikimedia CC

"Только на их танке под номером 17 располагали башню, которая имела возможность проводить круговой обстрел из пушки или пулемета", – вспомнил Швачко.

Справка. Танк Renault FT-17 весил 6,5 тонны. Длиной 5 метров. Был вооружен 37 миллиметровой пушкой или пулеметом 7,92 миллиметра. Мог развивать скорость до 8 километров в час. С 1919 до 1923 года изображение этого танка поместили на логотип компании Renault.

На основе FT-17 итальянцы создали собственный танк Fiat 3000, легкий и более быстрый чем оригинал. В США разработали M1918, также известный как "двухместный Ford".

Несколько танков 1917 годов, так случилось, в конце 1918 года попали на территорию Украины. Советские войска захватили их. Это была новейшая техника. Красноармейцы были очень удивлены, ну и решили подарить такой танк, отправить своему любимому вождю Владимиру Ленину. Андрей Швачко Военный историк

В СССР начали копировать технику

Ленин понял, что в его руках оказалась очень современная техника. Историк пояснил, что для страны, которая несет агрессию такая техника была нужна. Есть даже постановление Совета наркома о том, что на заводе Сормова изготовить такие же танки.

На завод в Нижнем Новгороде французский танк транспортировали по железной дороге. Его разобрали по частям, но определенные составляющие исчезли. Более того, даже коробка передач исчезла в пути. Двигатель был разобран, а корпус вместе с гусеницами были отдельно.

Когда он прибыл на завод, то это был конструктор Lego. Много частей не хватало, а документации не было,

– подчеркнул Швачко.

Детали, которых не хватило, изготовили в Союзе. Переделанный танк назвали "Борец за свободу товарищ Ленин". Всего сделали 15 экземпляров.

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Дочерние компании за пределами Франции

За помощь французской армии в Первой мировой войне Луи Рено наградили Большим Крестом ордена Почетного легиона. В межвоенный период он продолжил работать над любимым делом.

Изобретатель Рено придумал:

гидравлические амортизаторы;

современные барабанные тормоза;

зажигание сжатого газа.

Также основал около 30 дочерних компаний за пределами Франции. Когда случилась уже Вторая мировая война, то на Рено уже работали 40 тысяч рабочих. Его компания вновь стала одним из главных поставщиков для французской армии.

Еще накануне войны, на выставке 1939 года Луи Рено встречался с Адольфом Гитлером. Вернувшись во Францию он сказал, что великая война неизбежна. Он уехал в США и просил: "Ребята, нужна ваша помощь, чтобы американцы своими войсками и присутствием были бы такими миротворцам". Андрей Швачко Военный историк

Когда бизнесмен вернулся из США, его страна уже была оккупирована нацистами. Американцы предлагали Луи вернуться и спокойно жить в пока нейтральной стране.

"Он (Луи Рено – 24 канал) отказался. Он говорит: "Как я могу бросить свое детище?" Во время Второй мировой войны заводы Рено выпускали автомобили, грузовые машины, автобусы и танки для нацистской Германии", – поделился Швачко.

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Немцы захватили танки

Тем временем по обе стороны фронта до сих пор находили применения Renault FT-17. По словам историка, 1941 года танки уже не имели такого применения. Речь идет о боевом применении. Однако они были вкопаны на некоторых участках Западного фронта. Были уже как недвижные огневые точки.



Танк в основе давнего логотипа компании / Фото 1000 Logos

Поляки к такому шагу прибегли еще в 1939 году. В самом начале войны силы Вермахта впервые атаковали Брестскую крепость. Натиск части моторизованного корпуса генерала Гудериана сдерживали несколько тысяч поляков, украинцев и белорусов.

Защитники продержались почти 2 недели. До того как немцы, которым впоследствии помогли солдаты Красной армии, захватили крепость. Защитники цитадели имели 14 танков Renault FT-17. Несколько из них просто вкопали в землю перед воротами, которые вели к крепости. Именно этим превратили устаревшую технику в неприятную помеху для немцев.

Некоторые машины еще и сопротивлялись. То есть, они остановили наступление немецких войск,

– отметил военный историк.

После оккупации Франции немцы захватили около 1400 танков Рено. По мнению Швачко, они имели охранную функцию по защите тыловых предприятий – аэродромов. Немцы не сбросили их на лом, а взяли на свое вооружение.

Начиная с 1942 года союзные войска бомбардировали заводы Рено, которые выпускали транспорт и танки для нацистов. После первой воздушной атаки, у Луи случился сердечный приступ.

Он работал на захватчиков – нацистов. Как же можно к нему относиться? Шарль де Голль был просто разъярен, когда узнал, что заводы Рено работают на нацистов. Не может быть экономика вне политики. Андрей Швачко Военный историк

Франция национализировала Renault

Бизнесмена заключили в тюрьму, когда в 1944 году союзники освободили Францию от немецкой оккупации. Они инкриминировали основателю коллаборацию с нацистами.

"В октябре 1945 года, как пишут, при неизвестных обстоятельствах, его жестко мучили. Он был так уж забит, что умер в больнице от побоев", – добавил историк.

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Заводы же, принадлежавшие Рено, после войны Франция национализировала. Сегодня правительство Франции владеет 15% Renault и имеет решающее право голоса. Еще 15% принадлежат компании Nissan. Остальные акции находятся в свободном обращении на фондовом рынке.

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