Французький винахідник Луї Рено, який був засновником компанії, мав колаборацію з нацистами. Саме через співпрацю його життя трагічно обірвалося.

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Історія бренду почалась із війною

У вересні 1914 року Париж був на межі завоювання. На річці Марна перебували німецькі війська всього за 40 кілометрів до французької столиці. Вони успішно реалізовували так званий план Шліффена – проєкт розгортання армії кайзера на початку Першої світової війни.

Основна частина німецьких сил блискавично перетнула Бельгію та Люксембург і готувалася вдарити по Парижу. Проте 5 вересня 1914 року англо-французькі війська почали контратаку, яка увійде в історію як Перша битва на Марні.

Вона мала вирішити, чи вдасться німцям здобути швидку перемогу на Західному фронті. Не останню роль у цьому протистоянні зіграли саме паризькі таксі.

Коли німці прорвали фронт, за допомогою таксі перекинули цілу дивізію якраз на вразливий шматок фронту. Це вирішило долю Парижа,

– зазначив військовий історик Андрій Швачко.

Для перевезення військ використали 1100 таксі, більшість із яких були марки Renault. Авто зробили по 2 рейси. У напрямку фронту везли по 5 солдатів в одній машині, назад забирали поранених.

Англо-французькі війська виграли Першу битву на Марні, розбивши сподівання Вільгельма II на блискавичну перемогу над Францією. За Renault ж закріпилося прізвисько "марнське таксі".

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Луї Рено – автовинахідник змалку

"Батьком" знаменитих французьких автомобілів був вундеркінд, одержимий любов'ю до машин, Луї Рено. Народився він у 1877 році у заможній багатодітній сім'ї. З дитинства цілими днями копирсався у різних механізмах. Рідні Луї почувались щасливим лише тоді, коли його руки заляпані мастилом.

Зауважте! У 21-річному віці Рено створив перше власне авто, яке назвав "Вуатюретт". Він мчав вулицями з неймовірною на той час швидкістю – 50 кілометрів на годину. Окрім того, машина могла швидко піднятися на Монмартр дорогою, яка мала ухил 13 градусів.



Луї Рено був одним із засновників бренду / Фото Academic

Компанія братів

Після такої яскравої презентації засновник отримав замовлення на 12 машин. Зрозумів, що власне захоплення можна перетворити на дуже прибуткову справу. Уже згодом він об'єднав зусилля з братами Марселем і Фернаном та зареєстрував компанію, яку назвав Renault Freres – "Брати Рено".

В основі логотипів були ініціали 3 власників. Основне, що їхнє прізвище Рено. Воно зчитувалось там двічі. Це був перший їхній логотип, і вони до нього доклалися самі. Орест Загорський Акаунт-директор у VTMN Agency

Справи одразу пішли вгору. Уже за перші пів року підприємство випустило 80 машин. Луї зосередився на виробництві та інноваціях. Марсель і Фернан працювали над просуванням автомобілів. Для популяризації своїх машин вони брали участь у численних перегонах. Це справді підвищувало продажі.

Зверніть увагу! У 1903 році гонка Париж – Мадрид для родини Рено завершилася трагедією. Марсель не вписався в поворот, серйозно травмувався і через 2 дні помер.

З того часу Луї перестав особисто брати участь у перегонах. Проте пілоти його компанії продовжували змагатися. У 1906 році угорець Ференс Сіс виграв гранпрі Франції за кермом Renault AK.

Спортивне авто стало красуватися на їхньому логотипі,

– відмітив акаунт-директор VTMN Agency.

Через 5 років, скаржачись на проблеми зі здоров'ям, Фернан Рено пішов у відставку. Тож керувати справою залишився лише Луї. Пізніше почалась Перша світова війна. До того часу на підприємстві Рено налагодили також випуск автобусів та вантажівок. До слова, цей транспорт бізнесмен передав на потреби французької армії.



Брати Рено заснували власну компанію / Фото Academic

Унікальний танк від Рено

Компанія Луї також почала виробляти артилерійські снаряди. Як відомо, будь-які масштабні конфлікти – це дуже сприятливе середовище для мілітарної промисловості. Перша світова стала війною нових технологій, якими люди знищували одне одного. На військових діях з'явилися:

кулемети;

отруйні гази;

танки.

Деякі розробники йшли різними шляхами. Англійці робили танки, де гусениці навколо всього корпусу. У німців був танк із великим екіпажем. Проте він переміщався по місцевості дуже повільно. Андрій Швачко Військовий історик

На підприємстві Рено у 1916 році розробили конструкцію танка, яку використовують до сьогодні. Історик зазначив, що попереду перебуває керманич танку. Усередині розташоване бойове відділення. Позаду ж є моторний відсік.



Розроблення танку стало найбільш революційним і впливовим​ / Фото Wikimedia CC

"Тільки на їхньому танку за номером 17 розташовували башту, яка мала можливість проводити круговий обстріл із гармати чи кулемета", – пригадав Швачко.

Довідка. Танк Renault FT-17 важив 6,5 тонн. Завдовжки мав 5 метрів. Був озброєний 37 міліметровою гарматою або кулеметом 7,92 міліметра. Міг розвивати швидкість до 8 кілометрів на годину. З 1919 до 1923 року зображення цього танка помістили на логотип компанії Renault.

На основі FT-17 італійці створили власний танк Fiat 3000, найлегший та більш швидкий за оригінал. У США розробили M1918, також відомий як "двомісний Ford".

Декілька танків 1917 років, так сталося, наприкінці 1918 року потрапили на територію України. Радянські війська захопили їх. Це була новітня техніка. Червоноармійці були дуже здивовані, ну і вирішили подарувати такий танк, відправити до свого любого вождя Володимира Леніна. Андрій Швачко Військовий історик

В СРСР почали наслідувати техніку

Ленін зрозумів, що в його руках опинилася дуже сучасна техніка. Історик пояснив, що для країни, яка несе агресію така техніка була потрібна. Є навіть постанова Ради наркому про те, що на заводі Сормова виготовити такі ж самі танки.

До заводу в Нижньому Новгороді французький танк транспортували залізницею. Його розібрали по частинах, але певні складові зникли. Ба більше, навіть коробка передач зникла в дорозі. Двигун був розібраний, а корпус разом із гусеницями були окремо.

Коли він прибув на завод, то це був конструктор Lego. Багато частин не вистачало, а документації не було,

– наголосив Швачко.

Деталі, яких забракло, виготовили в Союзі. Перероблений танк назвали "Борець за свободу товариш Ленін". Усього зробили 15 екземплярів.

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Дочірні компанії за межами Франції

За допомогу французькій армії у Першій світовій війні Луї Рено нагородили Великим Хрестом ордену Почесного легіону. У міжвоєнний період він продовжив працювати над улюбленою справою.

Винахідник Рено придумав:

гідравлічні амортизатори;

сучасні барабанні гальма;

запалювання стисненого газу.

Також заснував близько 30 дочірніх компаній за межами Франції. Коли трапилась уже Друга світова війна, то на Рено вже працювали 40 тисяч робітників. Його компанія знову стала одним із головних постачальників для французької армії.

Ще напередодні війни, на виставці 1939 року, Луї Рено зустрічався з Адольфом Гітлером. Повернувшись до Франції він сказав, що велика війна неминуча. Він поїхав до США і просив: "Хлопці, потрібна ваша допомога, щоб американці своїми військами й присутністю були б такими миротворцям". Андрій Швачко Військовий історик

Коли бізнесмен повернувся зі США, його країна вже була окупована нацистами. Американці пропонували Луї повернутися і спокійно жити у поки що нейтральній країні.

"Він (Луї Рено – 24 канал) відмовився. Він каже: "Як я можу кинути своє дітище?" Під час Другої світової війни заводи Рено випускали автомобілі, вантажні машини, автобуси й танки для нацистської Німеччини", – поділився Швачко.

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Німці захопили танки бренду

Тим часом по обидва боки фронту досі знаходили застосування Renault FT-17. За словами історика, 1941 року танки вже не мали такого застосування. Мовиться про бойове застосування. Проте вони були вкопані на деяких ділянках Західного фронту. Були вже як неподвижні вогневі точки.



Танк в основі давнього логотипа компанії / Фото 1000 Logos

Поляки до такого кроку вдалися ще 1939 року. На самому початку війни сили Вермахту вперше атакували Брестську фортецю. Натиск частини моторизованого корпусу генерала Гудеріана стримували кілька тисяч поляків, українців і білорусів.

Оборонці протрималися майже 2 тижні. До того як німці, яким згодом допомогли солдати Червоної армії, захопили твердиню. Захисники цитаделі мали 14 танків Renault FT-17. Кілька з них просто вкопали в землю перед брамами, які вели до фортеці. Саме цим перетворили застарілу техніку на неприємну заваду для німців.

Деякі машини ще й робили опір. Тобто, вони зупинили наступ німецьких військ,

– зазначив військовий історик.

Після окупації Франції німці захопили близько 1400 танків Рено. На думку Швачка, вони мали охоронну функцію щодо захисту тилових підприємств – аеродромів. Німці не скинули їх на брухт, а взяли на своє озброєння.

Починаючи з 1942 року союзні війська бомбардували заводи Рено, які випускали транспорт і танки для нацистів. Після першої повітряної атаки, у Луї трапився серцевий напад.

Він працював на загарбників – нацистів. Як же можна до нього ставитись? Шарль де Голль був просто роз'ярений, коли взнав, що заводи Рено працюють на нацистів. Не може бути економіка поза політикою. Андрій Швачко Військовий історик

Франція націоналізувала Renault

Бізнесмена ув'язнили, коли у 1944 році союзники звільнили Францію від німецької окупації. Вони інкримінували засновнику колаборацію з нацистами.

"У жовтні 1945 року, як пишуть, при невідомих обставинах, його жорстко мордували. Він був так уже забитий, що помер у лікарні від побоїв", – додав історик.

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Заводи ж, які належали Рено, після війни Франція націоналізувала. Сьогодні уряд Франції володіє 15% Renault і має вирішальне право голосу. Ще 15% належать компанії Nissan. Решта акцій перебуває у вільному обігу на фондовому ринку.

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