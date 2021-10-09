Слогани Adidas

В 2004 році компанія запустила свою наймасштабнішу рекламну кампанію, обличчям якої став легендарний Моххамед Алі. Культовий боксер також неодноразово повторював: "Немає нічого неможливого".

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Акаунт-директор у VTMN Agency Орест Загорський розповів, що з таким слоганом людина сама собі ставить ціль і розкриває потенціал.

І ти розумієш, що немає нічого неможливого. Ти зможеш всього досягати. Для тебе не буде жодних бар'єрів. Всі бар'єри – в тобі. Орест Загорський Акаунт-директор у VTMN Agency

Цим теглайном корпорація успішно користувалася до 2021 року. Однак несподівано Adidas вирішив змінити слоган на All in – "Всі в гру".

Компанія розвивається. Зрозуміло, що вона має якось змінюватися. Вносити якісь нові барви в життя. Люди змінюються, нові покоління. Їм потрібні всім нові якісь речі,

– пояснив Загорський.

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Конкуренція з Nike

Якщо на німецькому ринку головним опонентом Adidas була Puma, то найдошкульнішим суперником на світовому – Nike.

Німецька компанія традиційно лідирувала на футбольних полях Західної Європи. Його американський конкурент – на баскетбольній та бейсбольній аренах Штатів.



Головним конкурентом Adidas була компанія Nike / Фото Sneakers News

Adidas роками не міг наздогнати Nike за популярністю у США. Усе змінилося, коли у 2014 році відділення німецького гіганта у Північній Америці очолив Марк Кінг.

Він буквально перегортає всю стратегію на 180 градусів. Він розуміє, що треба американізувати бренд і наблизити його до американських споживачів. Він починає позиціонувати Adidas як компанію інноваційну, гнучку. Компанію із вільним духом, у якої немає в конкурентів. Марія Ципльонкова Контент-маркетологиня

Насамперед корпорація укладає угоди з університетськими командами, які у Штатах для молоді є серйозним трампліном для професійної кар'єри.

"При чому це не просто угоди, а й нові цікаві умови для університетів. Вони пропонують створити при виші дослідницьку лабораторію, де вивчатимуть потреби спортсменів, а також створюватимуть одяг і взуття", – додала Ципльонкова.

Також Adidas націлився на старшокласників.

Це був цікавий момент, тому що в моду якраз почали входити кросівки, як повсякденне взуття. В Adidas розуміли, що можна використати цей момент. Вони почали виробляти кежуал-кросівки,

– зауважила Ципльонкова.

Також додавали до них різні технології зі спортивного взуття, щоб воно було зручнішим.

Попри всі старання, Adidas досі поступається Nike у Сполучених Штатах Америки. Німецький бренд охоплює лише 5% американського ринку взуття. Його конкурент – аж 21%. Схоже, що цим перегонам ще довго не світить фінішна стрічка.

Історія бізнес-взаємин Adidas та Reebok

Наприкінці 90-х років почалася історія Adidas як мультибрендового концерну. Нащадки Аді Дасслера вміло розпоряджалися ресурсами. У 1997 році Adidas придбав французьку компанію Salomon Sports, яка виготовляє товари для зимових видів спорту.

У 2005 році Salomon викупила фінська компанія Amer Sport. Натомість того ж року Adidas поглинув американського взуттєвого гіганта – Reebok.

Що відомо про Reebok

Reebok – компанія зі ще давнішою історією, ніж Adidas. Якщо Аді Дасслер почав думати над взуттєвими інноваціями після Першої світової війни, то співзасновник бостонської компанії Джозеф Фостер розробляв бігові кросівки ще наприкінці XIX століття.



Кросівки Reebok / Фото з сайту компанії

Щоправда, шлях американського бренду до успіху спринтерським ніяк не назвеш. Справжня популярність прийшла до Reebok аж у 1980-х роках, коли компанія презентувала жіночу модель Freestyle, спроєктовану під заняття аеробікою.

Наступна бомба – кросівки Pump. Їх можна було підкачувати повітрям, щоб максимально "підігнати" під ногу власника. На початку 2000-х років Reebok поруч із Nike був серед лідерів ринку США.

Для того, щоб вийти на ринок Штатів, Adidas викупив Reebok. У такий спосіб компанія мала більше можливостей для конкуренції з Nike. Reebok було куплено просто для того, щоб отримати більше ринку,

– розповів співзасновник дизайн агенції Qubstudio Віктор Федюк.

В Adidas був чудовий приклад. У 2003 році Nike викупив збанкрутілий бренд Converse. До 2020 року виробник кедів настільки зміцнів під крилом Nike, що його річний виторг становив майже 2 мільярди доларів.

Ключем до успіху союзу було те, що продукція обох компаній не конкурувала одна з одною. Adidas хотів працювати за такою ж схемою.

Але щось пішло не так. Гармонійно розвиватися під одним дахом брендам не вдалося. Adidas тиснув на Reebok і конкурував із ним. Німецька марка отримувала більше грошей на маркетингові витрати.

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У 2006 році вона уклала контракт на 11 років з NBA. Хоча раніше найпрестижніша баскетбольна Ліга світу була виключно територією Reebok.

Скандали довкола Adidas

Діяльність у Криму

Як і всі корпорації, Adidas часто потрапляє у скандали. Наприклад, у 2017 році в Україні Міністерство з питань тимчасово окупованих територій заявило, що Adidas веде незаконну діяльність в анексованому Криму.

Робота Adidas на території анексованого Росією півострова суперечить політиці невизнання, передбаченій Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України. Крім того, вона порушує введені Європейським Союзом 2014 року санкції проти Росії за окупацію Криму.

Компанія своєї вини не визнала. Заявила лише, що "Adidas дотримується чинного законодавства". Досі на сайті німецького бренду можна знайти локації офіційних магазинів, розташованих в Криму.

Одяг з радянською символікою

У 2018 році світ став свідком ще одного зашквару від Adidas. Напередодні футбольного Мундіалю в Росії гігант індустрії спорттоварів випустив лінійку червоних футболок та суконь з радянською символікою і написом USSR.

Такий "маркетинговий хід" гостро розкритикували в Україні і Литві. Мережею почали ширитися картинки, на яких користувачі проводили паралелі між Радянським Союзом і Третім Рейхом. Після цього німецька компанія зняла скандальні футболки з виробництва.



Adidas випускав одяг з радянською символікою / Скриншот з відео

Три сегменти продукції німецького бренду

Сьогодні уся продукція Adidas ділиться за 3 напрямками.

Sport Performance

"Це якраз для професійного спорту, де люди намагаються підняти свої показники завдяки спорядженню", – пояснив Федюк.



Компанія виготовляє одяг та взуття для професійних спортсменів / Фото Adidas

Originals

Речі цього напрямку призначені для повсякденного використання, а не для досягнення рекордів у професійному спорті.

"Це стиль кежуал. Він легкий, вільний, доступний для всіх", – зазначив Федюк.



Кросівки з серії Originals / Фото з сайту Adidas

Sport Style

Охоплює речі, розроблені в тандемі із відомими дизайнерами. Наприклад, із Йоджи Ямамото та Стеллою Маккартні, донькою бітла Пола Маккартні.

У 2021 році світ побачила колекція кросівок Adidas, виготовлених з екошкіри, з волокон грибів. Цей матеріал – розробка американського стартапу Bolt Threads і називається Mylo.



Кросівки Mylo / Колаж 24 каналу

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