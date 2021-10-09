Слоганы Adidas

В 2004 году компания запустила свою самую масштабную рекламную кампанию, лицом которой стал легендарный Моххамед Али. Культовый боксер также неоднократно повторял: "Нет ничего невозможного".

К теме Самые популярные три полоски мира: бизнес-титан Adidas принес сенсационную победу футболистам

Аккаунт-директор в VTMN Agency Орест Загорский рассказал, что с таким слоганом человек сам себе ставит цель и раскрывает потенциал.

И ты понимаешь, что нет ничего невозможного. Ты сможешь всего добиваться. Для тебя не будет никаких барьеров. Все барьеры – в тебе. Орест Загорский Аккаунт-директор в VTMN Agency

Этим тэглайн корпорация успешно пользовалась до 2021 года. Однако неожиданно Adidas решил изменить слоган на All in – "Все в игру".

Компания развивается. Понятно, что она как-то меняться. Вносить какие-то новые краски в жизнь. Люди меняются, новые поколения. Им нужны всем новые какие-то вещи,

– объяснил Загорский.

Смотрите выпуск программы "Корпорации мира" про Adidas: видео

Конкуренция с Nike

Если на немецком рынке главным оппонентом Adidas была Puma, то самым донимающим соперником на мировом – Nike.

Немецкая компания традиционно лидировала на футбольных полях Западной Европы. Его американский конкурент – на баскетбольной и бейсбольной аренах Штатов.



Главным конкурентом Adidas была компания Nike / Фото Sneakers News

Adidas годами не мог догнать Nike по популярности в США. Все изменилось, когда в 2014 году отделение немецкого гиганта в Северной Америке возглавил Марк Кинг.

Он буквально переворачивает всю стратегию на 180 градусов. Он понимает, что надо американизировать бренд и приблизить его к американским потребителям. Он начинает позиционировать Adidas как компанию инновационную, гибкую. Компанию со свободным духом, у которой нет у конкурентов. Мария Цыпленкова Контент-маркетолог

Прежде всего корпорация заключает соглашения с университетскими командами, которые в Штатах для молодежи является серьезным трамплином для профессиональной карьеры.

"Причем это не просто соглашения, но и новые интересные условия для университетов. Они предлагают создать при вузе исследовательскую лабораторию, где будут изучать потребности спортсменов, а также создавать одежду и обувь", – добавила Ципльонкова.

Также Adidas нацелился на старшеклассников.

Это был интересный момент, потому что в моду как раз начали входить кроссовки, как повседневная обувь. В Adidas понимали, что можно использовать этот момент. Они начали производить кэжуал-кроссовки,

– заметила Ципльонкова.

Также добавляли к ним различные технологии от спортивной обуви, чтобы они были удобными.

Несмотря на все старания, Adidas до сих пор уступает Nike в Соединенных Штатах Америки. Немецкий бренд охватывает лишь 5% американского рынка обуви. Его конкурент – аж 21%. Похоже, что этим гонкам еще долго не светит финишная лента.

История бизнес-отношений Adidas и Reebok

В конце 90-х годов началась история Adidas как мультибрендового концерна. Потомки Ади Дасслера умело распоряжались ресурсами.. В 1997 году Adidas приобрел французскую компанию Salomon Sports, которая производит товары для зимних видов спорта.

В 2005 году Salomon выкупила финская компания Amer Sport. И в том же году Adidas поглотил американского обувного гиганта – Reebok.

Что известно о Reebok

Reebok – компания с еще более древней историей, чем Adidas. Если Ади Дасслер начал думать над обувными инновациями после Первой мировой войны, то соучредитель бостонской компании Джозеф Фостер разрабатывал беговые кроссовки еще в конце XIX века.

Кроссовки Reebok / Фото с сайта компании

Правда, путь американского бренда к успеху спринтерским никак не назовешь. Настоящая популярность пришла к Reebok только в 1980-х годах, когда компания представила женскую модель Freestyle, спроектированных под занятия аэробикой.

Следующая бомба – кроссовки Pump. Их можно было подкачивать воздухом, чтобы максимально "подогнать" под ногу владельца. В начале 2000-х годов Reebok рядом с Nike был среди лидеров рынка США.

Для того, чтобы выйти на рынок Штатов, Adidas выкупил Reebok. Таким образом компания получила больше возможностей для конкуренции с Nike. Reebok была куплена просто для того, чтобы получить больше рынка,

– рассказал соучредитель дизайн агентства Qubstudio Виктор Федюк.

У Adidas был замечательный пример. В 2003 году Nike выкупил обанкротившийся бренд Converse. К 2020 году производитель кед настолько окреп под крылом Nike, что его годовая выручка составила почти 2 миллиарда долларов.

Ключом к успеху союза было то, что продукция обоих компаний не конкурировала друг с другом. Adidas хотел работать по такой же схеме.

Но что-то пошло не так. Гармонично развиваться под одной крышей брендам не удалось. Adidas давил на Reebok и конкурировал с ним. Немецкая марка получала больше денег на маркетинговые расходы.

Интересно "Рататуй", "История игрушек" и "Душа": как создавали легендарные мультфильмы Pixar

В 2006 году она заключила контракт на 11 лет с NBA. Хотя престижная баскетбольная Лига мира была исключительно территорией Reebok.

Скандалы вокруг Adidas

Деятельность в Крыму

Как и все компании, Adidas часто попадает в скандалы. Например, в 2017 году в Украине Министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявило, что Adidas ведет незаконную деятельность в аннексированном Крыму.

Работа Adidas на территории аннексированного Россией полуострова противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. Кроме того, она нарушает введены Европейским Союзом в 2014 году санкции против России за оккупацию Крыма.

Компания своей вины не признала. Заявила лишь, что "Adidas придерживается действующего законодательства". До сих пор на сайте немецкого бренда можно найти локации официальных магазинов, расположенных в Крыму.

Одежда с советской символикой

В 2018 году мир стал свидетелем еще одного скандала от Adidas. Накануне футбольного Мундиаля в России гигант индустрии спорттоваров выпустил линейку красных футболок и платьев с советской символикой и надписью USSR.

Такой "маркетинговый ход" остро раскритиковали в Украине и Литве. В сети начали распространяться картинки, на которых пользователи проводили параллели между Советским Союзом и Третьим Рейхом. После этого немецкая компания сняла скандальные футболки с производства.



Adidas выпускал одежду с советской символикой / Скриншот с видео

Три сегмента продукции немецкого бренда

Сегодня вся продукция Adidas делится на 3 направления.

Sport Performance

"Это как раз для профессионального спорта, где люди пытаются поднять свои показатели благодаря снаряжению", – объяснил Федюк.



Компания производит одежду и обувь для профессиональных спортсменов / Фото Adidas

Originals

Вещи этого направления предназначены для повседневного использования, а не для достижения рекордов в профессиональном спорте.

"Это стиль кэжуал. Он легкий, свободный, доступный для всех", – отметил Федюк.



Кроссовки из серии Originals / Фото з сайту Adidas

Sport Style

Охватывает вещи, разработанные в тандеме с известными дизайнерами. Например, с Йоджи Ямамото и Стеллой Маккартни, дочерью "битла" Пола Маккартни.

В 2021 году свет увидела коллекция кроссовок Adidas, изготовленных из экокожи из волокон грибов. Этот материал – разработка американского стартапа Bolt Threads и называется Mylo.

Кроссовки Mylo / Коллаж 24 канала

О новых вызовах для компании – смотрите в программе.