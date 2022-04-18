Как рассказал военный глава Киева Николай Жирнов, главный расчет в захвате Киева россияне возлагали на свои силы специального назначения. Именно они должны обеспечить быстрое продвижение войск врага в столицу.
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Удачная оборона Киева
Жирнов отметил невероятный профессионализм наших героев, благодаря которому удалось отразить атаку врага на Киев. Также немаловажную роль сыграло и героическое местное население.
Сдержать противника на подступах к Киеву удалось благодаря героизму и профессиональным действиям наших защитников, знанию местности, активности местного населения Гостомеля, Ирпеня, Бучи, оказывавших огромную помощь нашим защитникам,
– сказал он.
Также военный глава столицы добавил, что Гостомель, Ирпень, Макаров и Мощун стали ключевыми городами, благодаря которым удалось разгромить врага на подступах к Киеву.
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