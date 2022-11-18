Украинский защитник сыграл композицию на свирели. Этот момент запечатлели на видео.

Кстати Украинский военный сыграл на скрипке на передовой: вирусное видео, растроганное сеть

Музыка, которая спасает жизнь,

– говорится в сообщении.

Военный сыграл "Мелодию" на руинах: видео

Реакция иностранцев

Исполнение "Мелодии" тронуло сеть. Иностранцы пишут, что когда приедут помогать отстраивать Украину, охотно будут изучать украинскую музыку. Отмечают, что украинская культура – высокая, она не погибает даже на войне. Россиянам этого никогда не понять.

Спасибо, что делитесь с нами своей силой: да здравствует Украина!

– пишут пользователи сети.

Также надеются на выступление защитника после войны. Кстати, комментарии под корреспонденцией написаны на разных языках. В частности, на английском, французском и даже на тайском.

Кстати, ранее уличный музыкант Моисей Бондаренко, который сейчас служит в ВСУ, тоже сыграл на скрипке прямо на передовой. Он исполнил трогательную композицию Someone you loved шотландского исполнителя Льюиса Капальди.

Также украинские военные покорили сеть треком о Херсоне по мотиву песни Степана Гиги "Цей сон".

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