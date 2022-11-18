Украинский защитник сыграл композицию на свирели. Этот момент запечатлели на видео.
Кстати Украинский военный сыграл на скрипке на передовой: вирусное видео, растроганное сеть
Музыка, которая спасает жизнь,
– говорится в сообщении.
Военный сыграл "Мелодию" на руинах: видео
Реакция иностранцев
Исполнение "Мелодии" тронуло сеть. Иностранцы пишут, что когда приедут помогать отстраивать Украину, охотно будут изучать украинскую музыку. Отмечают, что украинская культура – высокая, она не погибает даже на войне. Россиянам этого никогда не понять.
Спасибо, что делитесь с нами своей силой: да здравствует Украина!
– пишут пользователи сети.
Также надеются на выступление защитника после войны. Кстати, комментарии под корреспонденцией написаны на разных языках. В частности, на английском, французском и даже на тайском.
- Кстати, ранее уличный музыкант Моисей Бондаренко, который сейчас служит в ВСУ, тоже сыграл на скрипке прямо на передовой. Он исполнил трогательную композицию Someone you loved шотландского исполнителя Льюиса Капальди.
- Также украинские военные покорили сеть треком о Херсоне по мотиву песни Степана Гиги "Цей сон".
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