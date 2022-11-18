Український захисник зіграв композицію на сопілці. Цей момент зафіксували на відео.
До речі Український військовий зіграв на скрипці на передовій: вірусне відео, яке розчулило мережу
Музика, яка рятує життя,
– мовиться у дописі.
Військовий зіграв "Мелодію" на руїнах: відео
Реакція іноземців
Виконання "Мелодії" зворушило мережу. Іноземці пишуть, що, коли приїдуть допомагати відбудовувати Україну, залюбки вивчатимуть українську музику. Наголошують, що українська культура – висока, вона не гине навіть на війні. Росіянам цього ніколи не зрозуміти.
Дякуємо, що ділитеся з нами своєю силою: хай живе Україна!
– пишуть користувачі мережі.
Також сподіваються на виступ захисника після війни. До речі, коментарі під дописом написані різними мовами. Зокрема, англійською, французькою та навіть тайською.
- До речі, раніше вуличний музикант Мойсей Бондаренко, який зараз служить в ЗСУ, також зіграв на скрипці прямо на передовій. Він виконав зворушливу композицію Someone you loved шотландського виконавця Льюіса Капальді.
- Також українські військові підкорили мережу треком про Херсон на мотив пісні Степана Гіги "Цей сон".
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