Александр участвовал в освобождении Черниговщины, бил врагов на Запорожском направлении, а впоследствии – и на Донецком. По сути, там защитник и потерял правую руку.

Смотрите также Пехотинцы из США встретили на Крещатике потерявшего зрение сапера: реакция была трогательной

В танк воина попала мина

Александр вместе с собратьями отправился деокупировать село близ Северского, что в Бахмутском районе. Пулемет танка, в котором ехали бойцы, заклинил и чтобы его перезарядить, Александр выбрался из машины.

Именно в тот момент в танк попала вражеская мина. Защитник получил многочисленные ранения: многоуломочные повреждения бока, поломанные ребра, пробитые легкие и иссеченная рука.

Побратимы воина оказали ему медицинскую помощь, после чего раненого защитника доставили в больницу в Краматорске, где ему и ампутировали концовку. А дальше – ряд операций и несколько месяцев пребывания в больницах Днепра и Киева.

Военный стал супергероем

После завершения лечения Александр мечтал о современном бионическом протезе, позволяющем повернуть руке мелкую моторику. Специалисты реабилитационного центра "Несокрушимые" установили воину новую руку.

Александр получил новую руку / Фото Первое медицинское объединение Львова

После того, как военный научился ею управлять, он без раздумий снова вернулся на фронт. К слову, дома его ждет жена и 5-летний сын, для которого отец – супергерой.

Сын очень обрадовался, когда впервые увидел эту руку. Ему очень нравятся супергерои из Marvel, и теперь я для него – железный человек,

– рассказывает Александр.

Медики добавляют, что этот бионический протез боец получил благодаря компании по разработке интегральных микросхем Renesas Electronics в Украине.