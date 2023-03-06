Военный рассказал, для эвакуации семьи с детьми пришлось совершить сверхсложную операцию. Теперь семья находится в безопасности, а защитник несколько раз в день общается со своим крестником.
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Знакомство было случайным
Волощенко напомнил, что семья, несмотря на постоянные обстрелы со стороны россиян, оставалась в Бахмуте. Он встретил семью случайно – из-за воронки на дороге от вражеского снаряда автомобиль с бойцами поехал на объезд. Тогда Волощенко увидел своего будущего крестника.
Мальчик повел защитника показать ему последствия обстрела квартиры. Семья все равно не спешила эвакуироваться, но "Стоун" дал родителям мальчика 2 дня на размышления.
Военный стал крестным Стаса / Фото из соцсетей защитника
Эвакуация на прорыв
Однако вернуться в семью удалось чуть позже, поскольку произошли непредвиденные обстоятельства. Эвакуировали семью на прорыв.
Защитники привлекли снайперов ССО, летчиков, стрелковый батальон, а также 2 танка. В результате из Бахмута вывезли всю семью: отца, маму, двоих детей и кота Маркиза.
Военный стал крестным
Волощенко рассказал, что нашел для семьи хорошую квартиру. Он общается с ребенком по 2 – 3 раза в день. Разговаривают по телефону и в соцсетях.
Защитник даже стал крестным мальчиком. Он уехал в Черновцы для этого.
"Теперь я его ангел-хранитель до конца", - рассказал военнослужащий.