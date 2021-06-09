Как сообщили несколько турецких шип-споттеров, катер совершил непонятный маневр и начал двигаться в обратную сторону.

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Детали инцидента

Известно, что боевой катер российского черноморского флота вместе с морским спасательным буксиром "Сергей Балк" вошли в пролив Босфор. Они двигались из Черного в Средиземное море.

Пройдя примерно четверть запланированного пути, буксир развернулся и пошел в обратном направлении. Вместе с ним был и боевой катер.

Сейчас "Сергей Балк" с катером на буксире движется со скоростью 9 узлов в северном направлении. Что стало причиной такого маневра, пока непонятно. Скорее всего, катер сломался.



Траектория движения буксира "Сергей Балк" / Скриншот Marine Traffic