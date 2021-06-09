Як повідомили кілька турецьких шип-споттерів, катер здійснив незрозумілий маневр та почав рухатися у зворотному боці.

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Деталі інциденту

Відомо, що бойовий катер російського чорноморського флоту разом з морським рятувальним буксиром "Сергій Балк" увійшли в протоку Босфор. Вони рухалися з Чорного в Середземне море.

Пройшовши приблизну чверть запланованого шляху, буксир розвернувся і пішов у зворотному напрямку. Разом з ним був і бойовий катер.

Зараз "Сергій Балк" з катером на буксирі рухається зі швидкістю 9 вузлів в північному напрямку. Що стало причиною такого маневру, поки незрозуміло. Швидше за все, катер зламався.



Траєкторія руху буксиру "Сергій Балк" / Скриншот Marine Traffic