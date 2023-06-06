Каждый из дронов-камикадзе несет 1 килограмм взрывчатки. А крыло-ретранслятор значительно улучшает технические характеристики дронов и позволяет доставлять такие килограммовые конфеты для врагов втрое дальше, чем это делают обычные дроны.

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Пора переходить на промышленные партии

Дроны-камикадзе – действенный инструмент доставки "конфет" к "червям". Единственная проблема, требующая решения, – это их количество. Пора перейти на промышленные партии, и мы сделаем это вместе! Поэтому я объявляю беспрецедентный сбор на народные дроны. 20 тысяч народных дронов и 200 крыльев-ретрансляторов будут поставлены для обеспечения 100 подразделений ВСУ,

– заявил "Мадяр".

Он также добавил, что в рамках сбора нужно собрать 350 миллионов гривен. Конечно, цифра беспрецедентна, но это эквивалент стоимости трех танков. И, по словам военного, "никакой не эквивалент стоимости жизней гражданского населения, сегодня ежедневно страдает от вражеских авиа- и ракетных ударов, и бойцов на передовой".

"Мадяр" открыл огромный сбор на дроны: смотрите видео

По его словам, дроны-камикадзе в достаточном количестве могут в считанные минуты остановить практически любое наступление и любые штурмовые действия противника. В то же время увеличение дальности использования дронов позволяет уничтожать даже артиллерию врага, стоящую значительно дальше линии фронта.

Командир аэроразведчиков сообщил также, что дроны производятся в одной из стран, которая является "сырьевой безопасностью", то есть – независимой от поставок запчастей из Китая. Стоимость одного беспилотника – 400 долларов при должном качестве.

Первая партия – несколько тысяч дронов – уже вышла из производства и будет отправлена в Украину сразу после завершения сбора "Мадяр" предлагает всем крупным фондам и волонтерским сообществам присоединиться к обеспечению наших бойцов дронами-камикадзе.

"Мы дадим возможность всем крупным фондам и волонтерским сообществам присоединиться и делать это через тот же канал заказа", – подчеркнул защитник.

Как присоединиться к сбору

Монобанк:

Карта 5375 4112 0156 7703 Robert Brovdi / Роберт Иосифович Бровди

Банка https://send.monobank.ua/jar/7UsDUH6np1

ПриватБанк:

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Счет получателя 262066400932149759

МФО 305299 Приватбанк

Код получателя 2761408793

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