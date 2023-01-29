Собственное мнение дорого обошлось полковнику
По существу, это была аналитическая записка Генштаба вооруженных сил России, публично направленная наиболее кровожадному политологу.
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Завершалась она по-военному четкой и предметной рекомендацией адресату:
"Вооруженный конфликт с Украиной в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше забыть. И с целью предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать".
Вольнодумство дорого обошлось отважному полковнику. На весь срок так называемой "спецоперации" кровожадные политологи приговорили его к заключению в скабеевском шапито.
Но и в этом узилище скорби Ходоренок остался верен себе и выбрал роль бравого полковника Швейка при дубоватой подпоручице. Умудряясь при этом время от времени передавать городу и миру важные сигналы руководства Генштаба ВС России через голову кровожадного политолога.
Успешный мини-переворот
Сеанс связи, на который полковник вышел 26 января, был первым после "недо-ночи длинных ножей" с 10 по 11 января. 89 лет назад руководство рейхсвера потребовало от Гитлера избавить их от нападок и претензий Эрнста Рема и его ЧВК СА. С аналогичными требованиями по отношению к российскому "Рему" (Евгению Пригожину) к Владимиру Путину обратились генералы Шойгу и Герасимов, которые уже приписаны Пригожиным к касте опущенных.
Фактически, это был военный мини-переворот, завершившийся частичным успехом. Ставленник Пригожина Суровикин был отстранен, а Герасимов вернулся к руководству армией.
Наш "Рэм" не получил пока от фюрера пистолет с одним патроном, но потерпел серьезное аппаратное поражение. Так же как и сам кровожадный политолог. Первое за свои 23 года у власти. Генералы же ощутили некую новую субъектность.
Но вернемся к нашему герою. Встревоженная подпоручица начала на днях разговор о "Панцирях" на крышах зданий в Москве. Ходоренок отвечал ей, как и положено по уставу – с лихостью и придурковатостью, – но неожиданно вернул английские слова "Storm Shadow".
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Я впервые услышал их полтора месяца назад на часе правительства в британской палате общин. Член парламента от консервативной партии Борис Джонсон спросил министра обороны Бена Уоллеса: "Есть ли в Великобритании эффективное оружие, которое могло бы помочь Украине защитить свои города от террористических атак России?"
"Да, – ответил министр, – у нас есть крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые позволили бы Украине наносить ответные удары вглубь российской территории, как по аэродромам противника, так и по другим целям. Если варварские атаки россиян будут продолжаться, мы рассмотрим вопрос о передаче этих ракет нашим украинским союзникам".
Варварские атаки продолжаются, поэтому появились сообщения о том, что англичане работают вместе с поляками над оснащением ракетами Storm Shadow советских самолетов, которые Польша давно планирует передать Украине. Сигнал Ходаренка означает, что Генштаб ВС России рассматривает такую перспективу серьезно и хотел бы вынести обсуждение в публичную сферу.
Как спасти тысячи жизней
В рамках этого академического обсуждения выдвигаю следующую гуманитарную инициативу, которая позволит спасти десятки тысяч жизней украинцев и россиян.
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Если же посредники не добьются успеха, ракеты будут переданы Украине немедленно после первой же новой российской атаки украинскими городами.