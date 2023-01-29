Власна думка дорого обійшлася полковнику

Фактично, це була аналітична записка Генштабу збройних сил Росії, публічно спрямована найбільш кровожерливому політологу.

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Завершувалась вона по-воєнному чіткою та предметною рекомендацією адресату:

"Збройний конфлікт з Україною докорінно не відповідає національним інтересам Росії. Тому деяким перезбудженим російським експертам про свої шапкозакидальні фантазії найкраще забути. І з метою запобігання подальшим репутаційним втратам ніколи більше не згадувати".

Вільнодумство дорого обійшлося відважному полковнику. На весь термін так званої "спецоперації" кровожерливі політологи засудили його до ув'язнення у скабєєвському шапіто.

Але й у цьому вузлі скорботи Ходоренок залишився вірним собі й вибрав роль бравого полковника Швейка при дубовій підпоручниці. Примудряючись при цьому час від часу передавати місту та світу важливі сигнали керівництва Генштабу ЗС Росії через голову кровожерного політолога.

Успішний мініпереворот

Сеанс зв'язку, на який полковник вийшов 26 січня, був першим після "недоночі довгих ножів" з 10 на 11 січня. 89 років тому керівництво рейхсверу зажадало від Гітлера позбавити їх від нападок та претензій Ернста Рема та його ПВК СА. З аналогічними вимогами щодо російського "Рема" (Євгєнія Пригожина) до Владіміра Путіна звернулися генерали Шойгу та Герасимов, які вже приписані Пригожиним до касти опущених.

Фактично, це був військовий мініпереворот, який завершився частковим успіхом. Ставник Пригожина Суровікін був усунений, а Герасимов повернувся до керівництва армією.

Наш "Рем" не отримав поки що від фюрера пістолет з одним патроном, але зазнав серйозної апаратної поразки. Так само як і сам кровожерливий політолог. Вперше за свої 23 роки у владі. Генерали ж відчули якусь нову суб'єктність.

Але повернімося до нашого героя. Стривожена підпоручниця почала днями розмову про "Панцирі" на дахах будівель у Москві. Ходоренок відповідав їй, як і належить за статутом – злобно і придуркувато, – але несподівано повернув англійські слова "Storm Shadow".

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Я вперше почув їх півтора місяця тому на урядовій годині питань у британській палаті громад. Член парламенту від консервативної партії Борис Джонсон запитав міністра оборони Бена Воллеса: "Чи має Велика Британія ефективну зброю, яка могла б допомогти Україні захистити свої міста від терористичних атак Росії?"

"Так, – відповів міністр, – у нас є крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, які дозволили б Україні завдавати ударів у відповідь углиб російської території, як по аеродромах противника, так і по інших цілях. Якщо варварські атаки росіян будуть продовжуватися, ми розглянемо питання щодо передачі цих ракет нашим українським союзникам".

Варварські атаки продовжуються, тому з'явилися повідомлення, що англійці працюють разом із поляками над оснащенням ракетами Storm Shadow радянських літаків, які Польща давно планує передати Україні. Сигнал Ходаренка означає, що Генштаб ЗС Росії розглядає таку перспективу серйозно і хотів би винести її обговорення у громадську сферу.

Як можна врятувати тисячі життів

У межах цього академічного обговорення висуваю наступну гуманітарну ініціативу, яка дозволить врятувати десятки тисяч життів українців та росіян.

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Велика Британія та Польща повідомляють місту та світу, що вони вирішили надати Україні крилаті ракети Storm Shadow. Трагедія українських міст, що триває на очах усього світу, не дозволяє їм чекати на процедури формального схвалення всіма країнами НАТО. Вони готові надати ракети в найкоротший термін, але попередньо пропонують міжнародним посередникам (Ердогану, Папі Франциску?) терміново досягти розуміння між сторонами про взаємну відмову від повітряних атак по містах один одного.

Якщо ж посередники не досягнуть успіху, ракети будуть передані Україні негайно після першої ж нової російської атаки українськими містами.