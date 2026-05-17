Украинцам и гражданам еще 25 стран закрыли вход в военный музей в Германии

Военный музей Бундесвера в немецком Кобленце ограничил вход для граждан 26 стран, которые Берлин считает "рисковыми для безопасности". В заведение массово не пускают посетителей.

Под запрет посещения попали также Россия, Беларусь, Иран, Пакистан и другие страны. Об этом пишет Радио Свобода.

Что известно о том, что украинцам запретили вход в музей в Германии?

Военный музей Бундесвера в немецком городе Кобленц ввел ограничения на вход для граждан 26 стран, которые, по классификации немецких властей, могут представлять "потенциальный риск для безопасности". Запрет действует уже несколько недель, однако широкую огласку получил после инцидента с украинской посетительницей, которую не пустили в музей вместе с ребенком.

По данным музея, посетители обязаны предъявлять документы на входе, а ограничения связаны с тем, что заведение имеет статус военного объекта и расположено в зоне безопасности Бундесвера. Часть экспозиции включает невооруженную технику, что также влияет на режим доступа.

В списке стран, гражданам которых запрещен вход, по данным медиа, фигурируют Россия, Украина, Беларусь, Иран, Пакистан, Молдова, Афганистан, а также государства Кавказа и Центральной Азии. Официальных подробных объяснений относительно критериев такого перечня немецкие власти не предоставляют.

Представители музея отмечают, что ограничения не являются их собственным решением, а вытекают из требований безопасности, установленных Министерством внутренних дел Германии. В то же время работники признают, что ситуация создает трудности в работе с посетителями. После введения правил в сети появились многочисленные жалобы, в частности от туристов, которые сообщают о конфликтах на входе.

В марте одна из украинок поделилась впечатлениями от ситуации, заявив, что была "шокирована" отказом во входе из-за гражданства. Она также утверждала, что во время конфликта охранник якобы угрожал ей оружием. В музее в ответ опровергли эти обвинения и заявили, что работники службы охраны не угрожают посетителям оружием.

Почему именно украинцам запретили вход в немецкий военный музей?

По официальной информации музея, вход для граждан Украины в Музей вооруженных сил в Кобленце (WTS) ограничили из соображений военной безопасности и защиты оборонных технологий.

Музей официально является не только выставочным пространством, но и научно-исследовательской коллекцией Бундесвера, которая расположена на территории действующих военных казарм в зоне специального режима безопасности. Ограничения введены в соответствии с немецким Законом о проверке безопасности (SÜG). Именно на его основе формируется перечень государств, граждане которых считаются такими, требующими дополнительного контроля со стороны контрразведки или могут представлять потенциальные риски для военных объектов.

В этот список попала и Украина вместе с рядом других стран, связанных с геополитическими конфликтами или повышенными рисками безопасности. В Бундесвере объясняют, что часть экспонатов музея не была полностью демилитаризована, а сама коллекция содержит военную технику, системы связи и отдельные технологические разработки, доступ к которым регулируется специальными правилами. Именно поэтому для посетителей действуют жесткие требования по проверке документов и допуску на территорию объекта.

Что известно о военном музее в Кобленце?

Военно-технический музей в Кобленце – является одной из крупнейших военно-технических выставок в Европе и непосредственно подчиняется Бундесверу. Его создали в 1961 – 1962 годах как специальную учебную коллекцию для военных инженеров и специалистов по вооружению, а в 1982 году музей переехал в современный комплекс в Кобленце.

Экспозиция занимает более 7 200 квадратных метров и размещена на пяти этажах и в большом ангаре. За годы существования музей посетили более миллиона человек. Коллекция насчитывает около 30 тысяч экспонатов, среди которых – танки и бронетехника разных эпох, самолеты, вертолеты, беспилотники, артиллерийские системы, стрелковое оружие, униформа и оптическое оборудование.

Отдельную ценность представляют системы связи, приборы ночного видения, а также бывшие секретные разработки НАТО и других государств. Из-за того, что часть техники и оборудования не была полностью демилитаризована, музей официально считается объектом военной безопасности, а доступ к нему регулируется специальными правилами Бундесвера.

