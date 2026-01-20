2026 год для России решающий, – майор ВСУ сказал, какие проблемы есть у Кремля

Россияне продолжают вбрасывать колоссальные деньги на войну против Украины. Но проблемы у врага постепенно накапливаются. И многое будет зависеть от того, какая будет ситуация в 2026 году.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, что Россия не демонстрирует желания заканчивать войну. Однако есть впечатление, что россияне осознают – 2026 год во многом может быть для них решающим. Именно поэтому они усиленно давят на Украину.

Чего ожидать в этом году?

По словам Ткачука, в Кремле осознают, что в 2026 году их экономика может испытать колоссальные проблемы. Украина продолжает бить по нефтеперерабатывающей отрасли, а давление на теневой флот России усиливается.

Поэтому эта "нефтегазовая бочка", на которой сидит Россия, может существенно сдуться в 2026 году. К этому надо добавить вопрос с мобилизацией населения, которое скоро может возникнуть у врага. Соответственно у них не так много времени осталось, чтобы дожимать свои цели на поле боя,

– отметил военный.

Враг до сих пор имеет целью захватить всю территорию Донецкой области. При этом они уже более года не могут захватить Покровско – Мирноградскую агломерацию.

При этом не стоит отвергать, что оккупанты имеют определенные успехи. Но все равно темп продвижения у них достаточно медленный. А потери – значительные.

Да, не без продвижений. Есть движение в Гуляйполе. Но это не те продвижения, которые должны быть у россиян, учитывая их затраченные ресурсы. Плюс у нас идут существенные кадровые изменения и возможности по "перезапуску армии". Мадьяр осенью набрал большое количество пилотов. Скоро увидим, как они заработают. Надеюсь, что это поднимет уровень потерь российской армии,

– отметил Ткачук.

