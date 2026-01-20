2026 рік для Росії вирішальний, – майор ЗСУ сказав, які проблеми є у Кремля

Росіяни продовжують вкидати колосальні гроші на війну проти України. Але проблеми у ворога поступово накопичуються. І багато що залежатиме від того, яка буде ситуація у 2026 році.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що Росія не демонструє бажання закінчувати війну. Однак є враження, що росіяни усвідомлюють – 2026 рік багато в чому може бути для них вирішальний. Саме тому вони посилено тиснуть на Україну.

Чого очікувати цього року?

За словами Ткачука, в Кремлі усвідомлюють, що у 2026 році їхня економіка може зазнати колосальних проблем. Україна продовжує бити по нафтопереробній галузі, а тиск на тіньовий флот Росії посилюється.

Тому ця "нафтогазова бочка", на якій сидить Росія, може суттєво здутися у 2026 році. До цього треба додати питання з мобілізацією населення, яке скоро може виникнути у ворога. Відповідно у них не так багато часу залишилося, аби дотискати свої цілі на полі бою,

– зазначив військовий.

Ворог досі має на меті захопити усю територію Донецької області. При цьому вони вже більш ніж рік не можуть захопити Покровсько – Мирноградську агломерацію.

При цьому не варто відкидати, що окупанти мають певні успіхи. Але все одно темп просування у них досить повільний. А втрати – значні.

Так, не без просувань. Є рух в Гуляйполі. Але це не ті просування, які мали б бути в росіян, зважаючи на їхні затрачені ресурси. Плюс у нас йдуть суттєві кадрові зміни та можливості щодо "перезапуску армії". Мадяр восени набрав велику кількість пілотів. Скоро побачимо, як вони запрацюють. Сподіваюся, що це підніме рівень втрат російської армії,

– зауважив Ткачук.

Які втрати Росії на війні?