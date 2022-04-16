Ровенко играет для бойцов 122 бригады теробороны Вооруженных Сил. Опубликовали видео, как Павел исполняет песню "Гей, соколе".

Кстати "Як тебя не любити, Києве мій": военный до мурашек перепел "гимн" столицы

На такие патриотические вечера военные собираются периодически. На странице Павла еще есть видео, где он поет Гимн Украины, а также другие песни, в частности, Біля тополі", "Червона калина", "Ой, чий то кінь стоїть".

Смотрите видео, как кобзарь поет для побратимов:

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