Ровенко грає для бійців 122 бригади тероборони Збройних сил. Опублікували відео, як Павло виконує пісню "Гей, соколе".

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На такі патріотичні вечори військові збираються періодично. На сторінці Павла ще є відео, де він співає Гімн України, а також інші пісні, зокрема, "Біля тополі", "Червона калина", "Ой, чий то кінь стоїть".

Дивіться відео, як кобзар співає для побратимів:

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