Цього талановитого чоловіка звати Юрій Городецький. Для того, щоб назбирати сотні тисяч переглядів, йому знадобилося лише знімати відео свого співу. Про це пише 24 канал із посиланням на тікток Юрія.

Теж він Все віддам за любу нашу неньку, – офіцер ЗСУ потужно виконав пісню "Браття Українці"

"Нехай ворог знає"

На записі з "Києве мій" вже понад пів мільйона переглядів. На ньому службовець виконав цю легендарну пісню практично акапельно.

Юрій зворушливо співає "Києве мій": дивіться відео

Також він виконав уже у військовому спорядженні "Лицарі зимового походу". Це пісня про 28 окрему механізовану бригаду наших захисників.

Гімн "Лицарів зимового походу" у виконанні Юрія: дивіться відео

Нехай ворог знає, що ми на своїй Богом даній Землі! І навіть маленького клаптика своєї держави не віддамо! Перемога буде за нами! Слава Україні!

– написав Юрій у підписі відео.

Ще варто звернути увагу на запис, де чоловік співає та грає на гітарі. Він виконує патріотичну пісню, проте в інтернеті з такими словами нічого немає. Тому, ймовірно, це авторський майбутній хіт Юрія.

Єдина пісня під гітару в його тіктоці: дивіться відео

Здебільшого в коментарях користувачі захоплюються його талантом. Проте знаходяться й прокремлівські тролі. Проте, скоріш за все, тепер їх не буде, адже тікток перестане працювати в Росії.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!