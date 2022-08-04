44-летний военный подумал, что у него радикулит. Он обратился за медицинской помощью только тогда, когда боль начала донимать в пояснице, а температура тела поднялась до 39 градусов.

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Человек воевал с элементом кассетной бомбы в позвоночнике

Бойца сразу же направили на рентген, чтобы четко установить причину боли. Когда врачи увидели на снимке элемент кассетной бомбы, они были в шоке. "Стрелка" сделала миллиметровый прокол кожи, так что боец даже его не заметил. Думал, что это очередная родинка, которых на том месте было несколько штук.

При обстреле элемент кассетной бомбы, так называемая "стрелка", попала в левое подреберье, сломала два позвонка в поясничном отделе позвоночника и застряла в позвоночнике,

– рассказал львовский сосудистый хирург Тарас Кобза.

Как этого можно было не заметить

Обломки сломанных позвонков могли повредить нервы и сосуды, но этого не произошло. Воин ходил и не подозревал, что в его позвоночнике застрял элемент кассетной бомбы. Врачи рассказали, что мужчина попал под обстрел еще 13 июля, а в медицинское учреждение обратился в начале августа.

Он практически три недели воевал со сломанным хребтом,

– сказал Кобза.

Вероятно, мужчина не почувствовал боли сразу из-за выделения адреналина. Кроме этого, обломок мог пройти со столь высокой скоростью, что ткань не дала болевого симптома – нервные окончания не успели об этом сообщить. Теперь воин находится в более безопасном регионе, где и будет проходить лечение.

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