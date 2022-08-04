44-річний військовий подумав, що у нього радикуліт. Він звернувся за медичною допомогою лише тоді, коли біль почав дошкуляти біль у попереку, а температура тіла піднялася до 39 градусів.

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Чоловік воював з елементом касетної бомби у хребті

Бійця одразу скерували на рентген, щоб чітко встановити причину болю. Коли лікарі побачили на знімку елемент касетної бомби, вони були шоковані. "Стрілка" зробила міліметровий прокол шкіри, тож боєць навіть його не помітив. Думав, що це чергова родимка, яких на тому місці кілька штук.

Під час обстрілу елемент касетної бомби, так звана "стрілка", потрапила у ліве підребер’я, зламала два хребці у поперековому відділі хребта і застрягла у хребті,

– розповів львівський судинний хірург Тарас Кобза.

Як цього можна було не помітити

Уламки зламаних хребців могли пошкодити нерви та судини, але цього не сталося. Воїн ходив і не підозрював, що у його хребті застряг елемент касетної бомби. Лікарі розповіли, що чоловік потрапив під обстріл ще 13 липня, а до медичного закладу звернувся аж початку серпня.

Він практично три тижні воював зі зламаним хребтом,

– сказав Кобза.

Ймовірно, чоловік не відчув болю одразу через виділення адреналіну. Крім цього, уламок міг пройти з тако високою швидкістю, що тканина не дала больового симптому – нервові закінчення не встигли про це повідомити. Тепер воїн перебуває у безпечнішому регіоні, де й проходитиме лікування.

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