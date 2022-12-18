Трагедия произошла 7 декабря в Олевской общине на севере Житомирской области. "Форд Транзит" взорвался по дороге из села Сущаны в направлении села Копыща. Это недалеко от границы с Беларусью.

Кстати говоря В Житомирской области автомобиль взорвался на мини: погибли супруги, осиротели 8 детей

К сожалению, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена погибли. В семье Дубовец осталось 8 детей. Самому старшему – 13 лет, а самому младшему – всего 2 месяца.



Семья Боровец / Фото с телеграммы Ирины Верещук

Отец-военный согласился на попечительство

Да, дети не останутся в одиночестве. Заявление на попечительство восьми сирот подал родной дядя. Парню 24 года, он – военный.

Министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук посетила семью. Она отметила, что во время войны много трагедий, но жизнь должна идти дальше. Она продолжается именно благодаря таким людям.

А наша с вами задача – сделать так, чтобы такой парень знал, что он не один,

– подчеркнула Верещук.



Дядя взял опекунство над детьми / Фото с телеграммы Ирины Верещук

Напомним, во многих регионах остается минная опасность. Правоохранители напоминают, увидев подозрительный предмет, к нему категорически запрещено приближаться или брать в руки. Нужно вызывать специалистов.