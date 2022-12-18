Трагедия произошла 7 декабря в Олевской общине на севере Житомирской области. "Форд Транзит" взорвался по дороге из села Сущаны в направлении села Копыща. Это недалеко от границы с Беларусью.
Кстати говоря В Житомирской области автомобиль взорвался на мини: погибли супруги, осиротели 8 детей
К сожалению, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена погибли. В семье Дубовец осталось 8 детей. Самому старшему – 13 лет, а самому младшему – всего 2 месяца.
Семья Боровец / Фото с телеграммы Ирины Верещук
Отец-военный согласился на попечительство
Да, дети не останутся в одиночестве. Заявление на попечительство восьми сирот подал родной дядя. Парню 24 года, он – военный.
Министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук посетила семью. Она отметила, что во время войны много трагедий, но жизнь должна идти дальше. Она продолжается именно благодаря таким людям.
А наша с вами задача – сделать так, чтобы такой парень знал, что он не один,
– подчеркнула Верещук.
Дядя взял опекунство над детьми / Фото с телеграммы Ирины Верещук
Напомним, во многих регионах остается минная опасность. Правоохранители напоминают, увидев подозрительный предмет, к нему категорически запрещено приближаться или брать в руки. Нужно вызывать специалистов.