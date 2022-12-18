Трагедія сталась 7 грудня в Олевській громаді, що на півночі Житомирської області. "Форд Транзит" підірвався по дорозі із села Сущани у напрямку села Копища. Це неподалік від кордону з Білоруссю.

До речі На Житомирщині автомобіль підірвався на міні: загинуло подружжя, осиротіли 8 дітей

На жаль, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина загинули. У родині Дубовець залишилось 8 дітей. Найстаршому – 13 років, а наймолодшій – всього 2 місяці.



Родина Дубовець / Фото з телеграму Ірини Верещук

Дядько-військовий зголосився на опікунство

Так, діти не залишаться на самоті. Заяву на опікунство восьми сиріт подав рідний дядько. Хлопцю 24 роки, він – військовий.

Міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук відвідала родину. Вона зазначила, що під час війни багато трагедій, але життя мусить йти далі. Воно триває саме завдяки таким людям.

А наше з вами завдання – зробити так, щоб такий хлопець знав, що він не сам,

– наголосила Верещук.



Дядько взяв опікунство над дітьми / Фото з телеграму Ірини Верещук

Нагадаємо, у багатьох регіонах залишається мінна небезпека. Правоохоронці нагадують, якщо побачили підозрілий предмет, до нього категорично заборонено наближатись чи брати до рук. Потрібно викликали фахівців.