Также бывают случаи, когда информация о гибели поступает устно не только через коллег части, но и вражеские чаты. Так что если вы получили такую весть, есть следующий алгоритм действий.

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Что делать, если весть пришла устно

Если известие о смерти защитника пришло устно от непосредственного командира или коллег, по горячей линии или через интернет-ресурсы, следует прежде всего узнать максимально подробности о:

месте,

координатах гибели защитника,

ее обстоятельствах.

Для этого свяжитесь с непосредственным командиром, коллегами, командиром части или установите связь с учреждением или организацией, где служил защитник.

Также следует обратиться в отделение Нацполиции по месту жительства родных с заявлением об открытии дела по факту смерти защитника. Это дело полиция передаст по подследственности СБУ для проведения досудебного расследования. Поэтому, чтобы быть максимально привлеченными в деле, следует узнать ФИО следователя по нему.

После этого следует сообщить о смерти воина Украины, заполнив соответствующие анкеты в разные учреждения и организации, а также установить связь с:

территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), откуда произошла мобилизация,

или с учреждением или организацией, где защитник проходил службу (СБУ, ГУНП).

Также в этих учреждениях следует проверить, есть ли сообщения о подтверждении статуса пропавшего без вести или Акта о наступлении смерти.

Что делать, если в соответствующих органах нет информации о смерти защитника

Бывают случаи, когда у ТЦК и СП, СБУ, ГУНП нет информации о смерти военного или о его статусе пропавшего без вести. В таком случае близким защитника нужно связаться с командиром части через ее горячую линию с просьбой предоставить ответное сообщение.

Также стоит отметить, что в Интернете существует целый ряд ресурсов, где можно самостоятельно выполнить запросы с просьбой найти человека.