Також бувають випадки, коли інформація про загибель поступає усно не лише через колег частини, а й через ворожі чати. Тож якщо ви отримали таку звістку, є подальший алгоритм дій.

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Що робити, якщо звістка прийшла усно

Якщо звістка про смерть захисника прийшла усно від безпосереднього командира чи колег, або ж по гарячій лінії чи через інтернет-ресурси, варто перш за все дізнатись максимально подробиці про:

місце,

координати загибелі захисника,

її обставини.

Для цього зв'яжіться з безпосереднім командиром, колегами, командиром частини або встановіть зв’язок з установою чи організацією, де служив захисник.

Також потрібно звернутись у відділення Нацполіції за місцем проживання рідних із заявою про відкриття справи по факту смерті захисника. Цю справу поліція передасть за підслідністю до СБУ для проведення досудового розслідування. Тож щоб бути максимально залученими у справі, варто дізнатися ПІБ слідчого у ній.

Після цього потрібно повідомити про смерть воїна України, заповнивши відповідні анкети у різні установи та організації, а також встановити зв'язок з:

територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з якого відбулася мобілізація,

або з установою чи організацією, де захисник здійснював службу (СБУ, ГУНП).

Також у цих установах потрібно перевірити, чи є повідомлення про підтвердження статусу зниклого безвісти чи Акту про настання смерті.

Що робити, якщо у відповідних органах немає інформації про смерть захисника

Бувають випадки, коли у ТЦК та СП, СБУ, ГУНП немає інформації про смерть військового або про його статус зниклого безвісти. У такому випадку близьким захисника потрібно зв'язатися з командиром частини через її гарячу лінію з проханням надати відповідне повідомлення.

Також варто зазначити, що в Інтернеті існує низка ресурсів, де можна самостійно виконати запити з проханням знайти людину.