Трогательное видео в сети выложил сам военный. Скорее всего, он защищает Украину на Востоке, ведь публикует ролики в форме, в поле, с техникой.

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Сеть растрогал ролик, как военный приехал к бабушке

На кадрах видно, как пожилая женщина сидит за столом, когда боец дарит ей цветы. Бабушка военного еще некоторое время молча рассматривает цветы, пока мужчина улыбается. Он также расставил руки, пока бабушка еще даже не понимала, кто перед ней.

Очевидно, женщина, сидевшая со стороны, объяснила, что это ее внук. Тогда бабушка бросилась обнимать родного защитника.

Трогательный момент встречи бабушки с внуком-военным: смотрите видео, которое невозможно смотреть без слез

Сеть растрогало еще одно видео встречи бойца с бабушкой

Государственная пограничная служба Украины обнародовала видео, на котором военный, вероятно – пограничник, вернулся домой к бабушке. Видео этой встречи невероятно трогательное. Его тоже невозможно смотреть без слез.

Долгожданная встреча военного с бабушкой: смотрите видео

Кроме этого, военнослужащий Вооруженных Сил Украины посвятил колыбельную своему новорожденному сыну.

Боец Олег Берестовой опубликовал видео, на котором поет песню малышу. Ребенок при этом уснул на папиной гитаре. Посмотреть трогательное видео можно по ссылке.