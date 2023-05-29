Мужчине по имени Руслан пришлось ампутировать ногу, однако он прошел реабилитацию и вернулся на службу. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Продолжает служить, несмотря на протез

Она рассказала, что в марте 2022 года российские войска нанесли удар по расположению Военной службы правопорядка в Харькове. Тогда ранения получили три военнослужащих.

Среди них Руслан, инспектор военной службы правопорядка Харьковского зонального отдела. За его жизнь боролись медики из многих областей Украины. Ему ампутировали ногу и установили протез, но он остался на службе. Сегодня Руслан остается чрезвычайно мотивированным военным.

"Я оказался под завалами – по шею в кирпичах. Подумал, что раскину кирпич и выбегу, но у меня отказали ноги. Я начал себя раскапывать руками и так вылез. Мне установили механический протез. Сначала я боялся, но протез – это не приговор. Можно жить, ходить, работать. Когда-то я смотрел на таких людей и мне было их жаль, но сейчас сам оказался в таких ситуациях. Знаю много военных, которые с протезом продолжают службу", – отметил военный.

Отметим, что ВСП не только помогают соблюдать порядок и законы Украины, но и часто сами попадают под постоянные удары россиян. Они охраняют некоторые объекты, которые имеют важное значение для обороны нашего государства, а также сопровождение ключевых лиц.

Что известно о Военной службе правопорядка. История этого формирования началась в 2002 году. С этого момента оно выполняет широкий круг задач по поддержанию закона в ВСУ – от профилактики правонарушений и документирования совершенных преступлений до обезвреживания вражеских диверсантов и охраны иностранных делегаций.