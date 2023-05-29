Чоловіку на ім'я Руслан довелось ампутувати ногу, проте він пройшов реабілітацію та повернувся до служби. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Продовжує служити, попри протез

Вона розповіла, що у березні 2022 року російські війська завдали удар по розташуванню Військової служби правопорядку у Харкові. Тоді поранення отримали троє військовослужбовців.

Серед них – Руслан, інспектор військової служби правопорядку Харківського зонального відділу. За його життя боролись медики з багатьох областей України. Йому ампутували ногу та встановили протез, але він залишився на службі. Сьогодні Руслан залишається надзвичайно вмотивований військовим.

"Я опинився під завалами – по шию в цеглі. Подумав, що розкину цеглу і вибіжу, але в мене відмовили ноги. Я почав себе розкопувати руками й так виліз. Мені встановили механічний протез. Спочатку я боявся, але протез – це не вирок. Можна жити, ходити, працювати. Колись я дивився на таких людей і мені було їх шкода, але зараз сам опинився у такі ситуації. Знаю багато військових, які з протезом продовжують службу", – зазначив військовий.

Зазначимо, що ВСП не лише допомагають дотримуватись порядку та законів України, а й часто самі потрапляють під постійні удари росіян. Вони охороняють деякі об’єкти, які мають важливе значення для оборони нашої держави, а також здійснюють супровід ключових осіб.

Що відомо про Військову службу правопорядку. Історія цього формування почалася у 2002 році. Відтоді воно виконує широке коло завдань з підтримання закону у ЗСУ – від профілактики правопорушень і документування скоєних злочинів до знешкодження ворожих диверсантів і охорони іноземних делегацій.