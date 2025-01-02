Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что на обоих направлениях россияне действуют абсолютно одинаково.

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Тактика россиян на Курщине и Донетчине

Сазонов отметил, что все резервы России сейчас идут на 2 направления – Курщину и Донетчину, куда можно отнести, в частности, Покровское и Кураховское направления. В Курской области российские военные работают так же, как делали в Донецкой области.

Боец рассказал, что более месяца назад его группа держала оборону, работала с небольшого хутора на 3 дома. На эти здания россияне сбросили 4 КАБа, после чего там не осталось ничего. Наши воины спаслись благодаря тому, что были в подвале, а машину, на которой потом поехали, прятали довольно далеко.

Он заметил, что КАБы является большой проблемой, ведь самолет их сбрасывает, не заходя в зону действия нашей ПВО. Россияне КАБами сносят все вдребезги – вплоть до кирпича. Затем небольшими группами заходит их пехота, хотя после всего там уже негде закрепиться.

Ее (управляемую авиабомбу – 24 Канал) не остановишь, потому что это железная "болванка", РЭБ на нее никак не влияет. То есть ее можно сбить чисто физически, это очень трудно,

– сказал военный.

В то же время он отметил, что ударов КАБами в последнее время стало меньше. Вероятно, это благодаря тому, что Силы обороны стали бить дальнобойными ракетами по складам захватчиков. Это является лучшим инструментом борьбы с КАБами.

Почему россияне совершают самоубийства

Военный рассказал, что есть немало случаев, когда российские военные кончают жизнь самоубийством. Часто они это делают, чтобы не сдаваться в плен.

По его мнению, российских захватчиков психологически "накручивают". В частности, оккупанты снимают видео, на которых фиксируют, как казнят либо пытают украинских военнопленных. Так противник запугивает своих же солдат.

То есть их "накручивают" очень сильно пропагандой, они боятся плена,

– заявил Сазонов.

Ведь, заметил боец, позади российских военных ждут пулеметы из заградотрядов, а впереди – украинские бойцы. Поэтому оккупантов запугивают, чтобы не было массовой сдачи в плен.