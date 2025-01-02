Силы обороны сдерживают наступление России в Курской области, куда захватчики бросают большое количество личного состава. Командир 1 роты 252 стрелкового батальона Валентин Лихолит рассказал 24 каналу, что у россиян большие потери.

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"Чтобы они не шли на Покровск, была команда сковать войска россиян на этом направлении. Пока северокорейцев нет, они есть на другом направлении. Но задачу выполняем и сковываем здесь их войско. Понятно, что всем было трудно сдерживать наступление", – сказал он.

Враг активно штурмует

Валентин Лихолит отметил, что постепенно ВСУ теряют примерно 30% территории на Курском направлении. Враг из последних сил пытается вытеснить с Курщины украинских военных до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Оккупанты штурмуют большим количеством в разных направлениях, но наши бойцы отражают их атаки.

Сейчас погодные условия на стороне украинских защитников. Дело в том, что россияне привлекли тяжелую броню, танки, БМП. Все это сейчас грузнет в полях из-за болотистой местности.

В общем сейчас враг преимущественно использует управляемые авиабомбы. Там, где есть полевые дороги, нет болота, оккупанты ставят танки и обстреливают. На сами поля они не выходят.

Получается так, что у них еще подключается авиация, запускают КАБы. Если говорить о соотношении, может быть, что два к одному. То есть они выпускают два – три снаряда, а мы – один,

– объяснил командир роты.

На Курское направление украинским бойцам подвозят снаряды, вооружение. Также в их арсенале есть западное дальнобойное оружие.