Сили оборони стримують наступ Росії на Курщині, куди загарбники кидають велику кількість особового складу. Командир 1 роти 252 стрілецького батальйону Валентин Лихоліт розповів 24 Каналу, що у росіян великі втрати.

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"Щоб вони не йшли на Покровськ, була команда скувати війська росіян на цьому напрямку. Поки північнокорейців немає, вони є на іншому напрямку. Але завдання виконуємо та сковуємо тут їхнє військо. Зрозуміло, що усім було важко стримувати наступ", – сказав він.

Ворог активно штурмує

Валентин Лихоліт зазначив, що поступово ЗСУ втрачають приблизно 30% території на Курському напрямку. Ворог з останніх сил намагається витіснити з Курщини українських військових до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Окупанти штурмують великою кількістю у різних напрямках, але наші бійці відбивають їхні атаки.

Зараз погодні умови на боці українських захисників. Річ у тім, що росіяни залучили тяжку броню, танки, БМП. Усе це зараз грузне у полях через болотяну місцевість.

Загалом зараз ворог переважно використовує керовані авіабомби. Там, де є польові дороги, нема болота, окупанти ставлять танки та обстрілюють. На самі поля вони не виходять.

Виходить так, що у них ще підключається авіація, запускають КАБів. Якщо говорити про співвідношення, може бути, що два до одного. Тобто вони випускають два – три снаряди, а ми – один,

– пояснив командир роти.

На Курський напрямок українським бійцям підвозять снаряди, озброєння. Також в їхньому арсеналі є західна далекобійна зброя.