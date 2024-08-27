Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что враг формирует дополнительные силы, чтобы поддерживать высокую интенсивность боевых действий на Харьковском направлении. Силам обороны Украины эффективно уничтожают оккупантов. Удается попадать по вражеским подразделениям и на территории России.

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Какова ситуация на Харьковщине

Как отметил военный, враг не имеет успехов на этом направлении. Как только удается сформировать нужные предпосылки, украинские защитники сразу выбивают оккупантов с позиций. Однако это только половина дела. Дальше нужно закрепиться. В такие моменты враг интенсивно привлекает артиллерию и беспилотники.

Но так или иначе Силы обороны имеют определенные успехи. В частности на переднем краю удается выбивать врага с позиций и надежно закрепляться,

– подчеркнул Федоренко.

На ситуацию на Харьковщине положительно повлияли события в Курской области. Сейчас фиксируют меньшее количество ударов управляемыми авиабомбами. Также враг вынужден перебрасывать различные подразделения на территорию Курской области.

Важно продолжать помогать нашим защитникам. Государство старается обеспечить военных теми же дронами, но этого недостаточно.

Интенсивность боевых действий чрезвычайно высока и безумная. Государство полностью не сможет перекрыть необходимый запрос от Сил обороны по средствам БПЛА. Для того, чтобы обеспечить необходимую минимальную потребность для качественной обороны и проведения ударно-штурмовых действий, нужны три составляющие. Украинское государство, украинская нация и наши партнеры. Каждый дрон является чрезвычайно важным для нас,

– подчеркнул Федоренко.