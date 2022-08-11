Минобороны и СБУ начали следствие

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. О том, почему нельзя преждевременно разглашать детали военной операции, говорили уже много раз. Поэтому по этому факту ведется следствие в установленном законом порядке.

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На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, подготовке, организации ведения боевых действий,

– отметила Маляр.

Она подчеркнула, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации – в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.

"Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас", – подчеркнула замминистра.

О каком высокопоставленном военном может идти речь

В Минобороны не уточнили о ком именно речь.

10 августа на "РБК-Украина" вышло интервью с генерал-майором Дмитрием Марченко, где он рассказал, что уничтожение Керченского моста между Крымом и Россией является необходимой мерой, чтобы лишить россию возможности предоставлять резервы и усиливать свои войска в Украине.

Также он публично анонсировал новые удары по мосту на дамбе Каховской ГЭС – чтобы россияне "не могли перебрасывать им свои резервы", а относительно возможной наступательной операции ВСУ в Херсонской области призвал херсонцев "немного потерпеть", потому что "в ближайшее время они все увидят и услышат".

Но и до этого украинская сторона в лице секретаря СНБО Алексея Данилова прямо заявляла, что при возможности наносить удар по этому объекту. Однако ракеты, которыми можно было нанести удар, до сих пор отказываются предоставлять США.

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