Міноборони та СБУ розпочали слідство

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Про те, чому не можна передчасно розголошувати деталі військової операції говорили уже багато разів. Тому, наразі з приводу цього факту ведеться слідство у встановленому законом порядку.

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Днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій,

– зазначила Маляр.

Вона наголосила, що Міноборони разом з СБУ працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації – зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації.

"Річ у тім, що виток такого роду інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас", – наголосила заступниця міністра.

Про якого високопоставленого військового може йти мова

У Міноборони не уточнили про кого саме мова.

10 серпня на "РБК-Україна" вийшло інтерв'ю з генерал-майором Дмитром Марченко, де він розповів, що знищення Керченського мосту між Кримом та Росією є необхідним заходом, щоб позбавити Росію можливості надавати резерви і підсилювати свої війська в Україні.

Також він публічно анонсував нові удари по мосту на греблі Каховської ГЕС – також щоб росіяни "не могли перекидати ним свої резерви", а стосовно можливої наступальної операції ЗСУ у Херсонській області закликав херсонців "трошки потерпіти", бо "найближчим часом вони все побачать і почують".

Але й до цього українська сторона в особі секретаря РНБО Олексія Данілова прямо заявляла, що за можливості завдавати удару по цьому об'єкту. Однак ракети, якими можна було б завдати удару, досі відмовляються надавати США.

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