Четверо из жертв авиакатастрофы – гражданские. Они находились на земле – работали в каменоломне, когда самолет упал и взорвался.
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Силы безопасности уже нашли бортовые самописцы
Самолет разбился и упал на территории поселка. Еще 51 пострадавший – в больнице, большинство из них – солдаты. Силы безопасности Филиппин нашли в зарослях "черные ящики" воздушного судна.
Жертв будут идентифицировать по стоматологическим картам
Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием трагедии. Эксперты будут исследовать бортовые самописцы, а полиция пока допрашивает свидетелей. Сейчас самая важная задача – проанализировать записи разговоров пилотов и диспетчерской башни.Представители военных говорят, что останки погибших придется идентифицировать по стоматологическим картам, ведь тела очень сильно обгорели.
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Что известно о катастрофе:
- На борту самолета были 96 человек.
- Большинство из них – солдаты, которые лишь недавно закончили военную подготовку.
- Военные должны были присоединиться к группе по борьбе с боевиками на острове Джоло.
- Катастрофа стала крупнейшей в истории военной авиации Филиппин.