Как рассказала фотограф Марта Сырко, этот малыш – второй ребенок мужчины. Его жена забеременела, когда началась полномасштабная война.
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Выжил и увидел сына
Мужчина отправился на фронт. Под Изюмом он с собратьями держал оборону больше недели. К сожалению, во время боя вражеский снаряд разорвался возле Сергея, в результате чего он потерял ногу.
Командир сказал брать РПГ и в бой. Он спускался в ров и видел, что танк был далеко, но этой дали хватило, чтобы попасть в нескольких сантиметрах от нашего героя. Снаряд сдетонировал осколками и ударной волной оторвало ногу,
– написала Марта Сырко.
По состоянию на конец января военный находится в клинике на лечении.
Военный Сергей с сыном / Фото с инстаграм-страницы Марты Сырко
Трудно не заметить, что фотографии Сергея и его сына лишь подчеркивают мужество родителей, готовых отдать собственную жизнь ради будущего Украины. Поэтому и пользователи социальной сети выразили свое восхищение:
- Это фантастическая сила мужества, сверхчеловеческое проявление. Поклон доземный!
- Какое счастье, что он жив! И может взять на руки сына!
- Слава Богу, парень остался жив и может быть рядом с детьми.