Як розповіла фотографиня Марта Сирко, цей малюк – друга дитина чоловіка. Його дружина завагітніла, коли почалася повномасштабна війна.

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Вижив та побачив сина

Тож чоловік відправився на фронт. Під Ізюмом він з побратимами тримав оборону понад тиждень. На жаль, під час бою ворожий снаряд розірвався поблизу Сергія, внаслідок чого він втратив ногу.

Командир сказав брати РПГ та в бій. Він спускався в рів і бачив, що танк був далеко, але цієї далечини хватило, щоб потрапити в декількох сантиметрах від нашого героя. Снаряд здетонував уламками і ударною хвилею відірвало ногу,

– написала Марта Сирко.

Станом на кінець січня військовий перебуває в клініці на лікуванні.

Військовий Сергій з сином / Фото з інстаграм-сторінки Марти Сирко

Важко не зауважити, що фотографії Сергія та його сина лише підкреслюють мужність батьків, які готові віддати власне життя заради майбутнього України. Тож й користувачі соціальної мережі висловили своє захоплення: