Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, объяснив, что в публичном доступе есть разная информация. В частности, украинский главнокомандующий отмечал о соотношении 1 к 3 в пользу Украины, российские медиа писали о 1 к 5, а западные – выбрали средний показатель.

Смотрите также Солдаты КНДР находятся в Курской области и готовы вступить в бой, – Пентагон

Потери россиян только увеличиваются

Операция была подготовлена ​​очень тщательно, благодаря чему удалось минимизировать украинские потери, пояснил военный. Он подчеркнул, что важно, что о нем не знали ни союзники, ни Кремль.

Мы пошли в наступление и сами не знали, что будем наступать. Затем СБУ на двое суток помогла техническими средствами. Никто не видел, что происходит, откуда мы зайдем, поэтому потерь у них было значительно больше,

– рассказал Кирилл Сазонов.

Сейчас украинские военные, объяснил Сазонов, работают в обороне. Наступают россияне, и теперь другое соотношение, но также в пользу Украины – россияне теряют гораздо больше людей.

"Бывало так, что на механизированных штурмах идут три единицы бронетехники с десантом. Первых наша артиллерия уничтожает, десант даже не успевает соскочить с брони. Далее выходят наши и расстреливают все до основания. Когда они продвигаются "мясными штурмами", небольшими группами, потерь тоже много. Работают пулеметы, дроны. Я не могу сказать точно о соотношении сегодня, но это точно не 1 к 4 – в нашу пользу", – объяснил военный.

Основная задача – не дать врагу дойти до позиций

810-ю бригаду морской пехоты россиян, которая в Курской области, усилили северокорейским пополнением. Сазонов говорит, что у новоприбывших уже были тренировки, и в ноябре они должны были вступать в бой. Однако подтвердить эту информацию сложно из-за постоянных штурмов.

Они прорывались на наши позиции, но кто это – или корейцы, или буряты, или русские – сказать трудно, потому что все одеты в шлемах. По полю боя не походишь, документы не поищешь. По солдатскому радио говорят так, что уже видели, уже уничтожали. Несколько недель назад по ним прилетела наша артиллерия, и там минус более 40 человек личного состава,

– рассказал Сазонов.

Военный объяснил, что они являются ротой огневой поддержки. Их задача – это огневой шквал, чтобы враг не доходил до украинских позиций. Считается, что рота работает хорошо, когда пленных нет, а враг не доходит до позиций.