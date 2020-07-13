Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил званием Героя Украины младшего лейтенанта Тараса Матвеева. На эту награду представление сделали побратимы Тараса, ведь перед гибелью 10 июля 2020 года он спас жизнь нескольким другим военным.

Приказ о предоставлении Тарасу Матвееву звания Героя Украины Зеленский подписал 13 июля, пишет Офис Президента Украины.

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Объяснили такую награду мужеством военного, которое тот проявил в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины. Также и за самоотверженное служение украинскому народу.

Тарас Матвеев на фронте с начала войны. Был волонтером и добровольцем, а в 2019 году начал службу в рядах ВСУ. Во время вражеского обстрела 31-летний Тарас спас двух своих побратимов, помог им добраться в безопасное место,

– отметил Владимир Зеленский.

Впрочем сам Тарас Матвеев получил ранение от второго попадания мины. Во время эвакуации украинский боец умер из-за полученной травмы.

Президент убежден, что воин продемонстрировал незаурядное проявление героизма. Тарас Матвеев – это пример ценностей молодых поколений украинцев, которые творят Украину.

Что известно о Тарасе Матвееве