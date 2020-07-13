Військовий Тарас Матвіїв посмертно отримав звання Героя України
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив званням Героя України молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва. На цю нагороду подання зробили побратими Тараса, адже перед загибелю 10 липня 2020 року він врятував життя кільком іншим військовим.
Наказ про надання Тарасу Матвіїву звання Героя України Зеленський підписав 13 липня, пише Офіс Президента України.
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Пояснили таку нагороду мужністю військового, яку той проявив у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України. Також і за самовіддане служіння українському народу.
Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце,
– зазначив Володимир Зеленський.
Втім сам Тарас Матвіїв отримав поранення від другого влучання міни. Під час евакуації український боєць помер через отриману травму.
Президент переконаний, що воїн продемонстрував неабиякий прояв героїзму. Тарас Матвіїв – це приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять Україну.
Що відомо про Тараса Матвіїва
- Він родом із Жидачівського району Львівської області.Йому було 30 років.
- У 2011 Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
- Далі працював кореспондентом ТРК "Ера" з 2011 по 2012 роки. Згодом – журналістом телеканалу TVi (з 2012 по 2013 роки).
- Матвіїв також був блогером у низці видань, зокрема, "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин".
- Він – активний учасник Революції Гідності, був у 3-тій сотні Самооборони Майдану. також воїн був засновником "Пошукової ініціативи Майдану" – організації, яка однією з перших почала шукати зниклих революціонерів.
- У 2015 – пішов добровольцем в Окрему добровольчу роту "Карпатська Січ", воював у Пісках.
- З 2015 року став депутатом Жидачівської райради 7 скликання, від "Української Галицької партії". З 2019 проходив службу за контрактом у 24-ій бригаді.
- Після смерті воїна у нього залишились батьки.