Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив званням Героя України молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва. На цю нагороду подання зробили побратими Тараса, адже перед загибелю 10 липня 2020 року він врятував життя кільком іншим військовим.

Наказ про надання Тарасу Матвіїву звання Героя України Зеленський підписав 13 липня, пише Офіс Президента України.

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Пояснили таку нагороду мужністю військового, яку той проявив у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України. Також і за самовіддане служіння українському народу.

Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце,

– зазначив Володимир Зеленський.

Втім сам Тарас Матвіїв отримав поранення від другого влучання міни. Під час евакуації український боєць помер через отриману травму.

Президент переконаний, що воїн продемонстрував неабиякий прояв героїзму. Тарас Матвіїв – це приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять Україну.

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