Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Винницкого областного ТЦК и СП. Отмечается, что в настоящее время также изучаются деловые, индивидуально-психологические и моральные качества допризывников.

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В ТЦК сделали заявление относительно 17-летних юношей

Согласно постановлению Кабмина, приписка граждан, подлежащих воинскому учету призывников и своевременно не прошедших приписки к призывным участкам, осуществляется в течение года.

Приписка к призывным участкам проводится с целью взятия граждан на воинский учет, определения их количества, степени пригодности к военной службе, установления уровня образовательной подготовки, полученной специальности и уровня физической подготовки,

– говорится в пояснении ТЦК.

Задачей ТЦК является обеспечение призывных комиссий полными и объективными данными для принятия решений о назначении будущих призывников в соответствующие рода войск или военные формирования. Также целью является выявление кандидатов для поступления в военные учебные заведения.

Важно! В ТЦК отметили, что призыв граждан по мобилизации осуществляется только по достижению лицом 25-летнего возраста.