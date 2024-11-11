Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Вінницького обласного ТЦК та СП. Зазначається, що в цей час також вивчаються ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості допризовників.

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В ТЦК зробили заяву щодо 17-річних юнаків

Відповідно до постанови Кабміну, приписка громадян, які підлягають військовому обліку призовників та своєчасно не пройшли приписки до призовних дільниць, здійснюється протягом року.

Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки,

– йдеться в поясненні ТЦК.

Завданням ТЦК є забезпечення призовних комісій повними та об'єктивними даними для ухвалення рішень щодо призначення майбутніх призовників у відповідні роди військ або військові формування. Також метою є виявлення кандидатів для вступу до військових навчальних закладів.

Важливо! В ТЦК наголосили, що призов громадян за мобілізацією здійснюється тільки по досягненню особою 25-річного віку.